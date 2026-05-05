Ne zovu je bez razloga najljepšom sportašicom: Zgodna prvakinja u džudu postat će majka

Jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica svih vremena, zlatna olimpijka u džudu Barbara Đinović (ex. Matić) (31), podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu sretnu vijest. Proslavljena džudašica i njezin suprug, također džudaš Filip Đinović očekuju prvo dijete sedam mjeseci nakon svadbe.

Barbara i Filip upoznali su se na sportskom natjecanju, a njihova je veza od samog početka bila prožeta međusobnim razumijevanjem i podrškom, budući da oboje dijele ljubav prema sportu i natjecateljskom duhu. Premda su svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, par je povremeno dijelio zajedničke trenutke na društvenim mrežama, gdje su obožavatelji mogli naslutiti koliko su povezani.