Stiže prinova: Barbara Matić čeka dijete sa srpskim džudašem

Jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica svih vremena, zlatna olimpijka Barbara Đinović (ex. Matić) (31), podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu sretnu vijest. Proslavljena džudašica i njezin suprug Filip Đinović očekuju prvo dijete, a vijest o prinovi su objavili kreativnom video snimkom. ''1+1=3" i "Beba judaš dolazi", poručila je Barbara.

Video objava, koja je brzo prikupila brojne čestitke, započinje kadrovima Barbare i njezinog supruga Filipa na plaži, uz tekst "Čuvali smo tajnu". Par nazdravlja, a potom stavljaju na glave šilterice s natpisima "MAMA" i "TATA", dajući naslutiti veliku novost.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki. Među prvima su se javili Hrvatski judo savez, kolege sportaši i prijatelji. "Čestitke od srca", poručio je influencer Davor Gerbus. Gimnastičarka Ana Đerek napisala je: "Savršeno!!! Prepredrago mi je i čestitam", dok je umirovljena košarkašica Sonja Vasić dodala: "Divno! Čestitam".

Sretnu vijest podijelila je sedam mjeseci nakon što se udala za srpskog judaša i trenera Filipa Đinovića. ''Brak donosi jednu stabilnost i drugačiju povezanost. Ali nema tu nekih velikih promjena, pogotovo kad ste i prije toga dijelili svakodnevicu. Baza nam je u Splitu, ali često smo i u Beogradu. Dosta putujemo, što privatno, što poslovno tako da smo navikli na tu dinamiku'', rekla je nedavno za Net.hr.

