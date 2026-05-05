FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČESTITAMO /

Stiže prinova: Barbara Matić čeka dijete sa srpskim džudašem

Stiže prinova: Barbara Matić čeka dijete sa srpskim džudašem
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Video objava, koja je brzo prikupila brojne čestitke, započinje kadrovima Barbare i njezinog supruga Filipa na plaži, uz tekst 'Čuvali smo tajnu'

5.5.2026.
14:33
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica svih vremena, zlatna olimpijka Barbara Đinović (ex. Matić) (31), podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu sretnu vijest. Proslavljena džudašica i njezin suprug Filip Đinović očekuju prvo dijete, a vijest o prinovi su objavili kreativnom video snimkom. ''1+1=3" i "Beba judaš dolazi", poručila je Barbara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Barbara Matić (@barbimatic)

Video objava, koja je brzo prikupila brojne čestitke, započinje kadrovima Barbare i njezinog supruga Filipa na plaži, uz tekst "Čuvali smo tajnu". Par nazdravlja, a potom stavljaju na glave šilterice s natpisima "MAMA" i "TATA", dajući naslutiti veliku novost. 

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki. Među prvima su se javili Hrvatski judo savez, kolege sportaši i prijatelji. "Čestitke od srca", poručio je influencer Davor Gerbus. Gimnastičarka Ana Đerek napisala je: "Savršeno!!! Prepredrago mi je i čestitam", dok je umirovljena košarkašica Sonja Vasić dodala: "Divno! Čestitam". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Barbara Matić (@barbimatic)

Sretnu vijest podijelila je sedam mjeseci nakon što se udala za srpskog judaša i trenera Filipa Đinovića. ''Brak donosi jednu stabilnost i drugačiju povezanost. Ali nema tu nekih velikih promjena, pogotovo kad ste i prije toga dijelili svakodnevicu. Baza nam je u Splitu, ali često smo i u Beogradu. Dosta putujemo, što privatno, što poslovno tako da smo navikli na tu dinamiku'', rekla je nedavno za Net.hr. 

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Barbara MatićPrinovaTrudnoca
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike