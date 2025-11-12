Pravila komentiranja

Komentiranje na našem portalu omogućeno je kako bi se poticala otvorena i konstruktivna rasprava. Svaki korisnik odgovoran je za sadržaj koji objavljuje, a uredništvo zadržava pravo ukloniti svaki komentar za koji procijeni da krši ova pravila.

Komentari se nadziru, no zbog velikog broja objava nije ih uvijek moguće pregledati u realnom vremenu. Zbog toga korisnici mogu prijaviti neprikladne sadržaje putem službene e-mail adrese. Nakon prijave, neprimjereni komentari bit će uklonjeni u najkraćem roku.

Nije dopušteno: