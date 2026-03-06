Zlatna olimpijka Barbara o sportskom uspjehu i braku: 'Baza je u Splitu, ali često smo u Beogradu'

Barbara Đinović (ex. Matić) (31) je ime koje se u svijetu sporta izgovara s poštovanjem — zlatna olimpijska prvakinja, nepokolebljiva sportašica i jedna od najuspješnijih judašica svih vremena. No iza njezinih sjajnih medalja, krije se i priča o životu izvan tatamija koji je jednako zanimljiva kao i njezini sportski uspjesi. Sredinom listopada prošle godine, Barbara je zakoračila u novu životnu ulogu kada se udala za srpskog judaša Filipa Đinovića, a sada je otvoreno progovorila o tome kako izgleda svakodnevnica jedne vrhunske sportašice kada nije na intenzivnim treninzima i velikim natjecanjima — u razgovoru za Net.hr otkrila je sve one sitnice koje javnost dosad nije imala priliku čuti.

Nakon svih sportskih uspjeha, kako danas doživljavate svoju karijeru?

Danas svoju karijeru doživljavam s puno ponosa. Znam koliko je rada, discipline i odricanja bilo potrebno da dođem do ovih rezultata. Medalje su potvrda tog puta, ali iza njih stoje godine sustavnog rada i upornosti i sada još više cijenim svaki uspjeh.

U medijima se u posljednje vrijeme često piše i o vašem privatnom životu. Smeta li vam to?

Svjesna sam da javni poslovi nose interes javnosti i medija. Dokle god je sve u granicama pristojnosti, nemam problem s tim. Postoje stvari koje rado podijelim i one koje zadržavam za sebe i mislim da je to zdrava granica.

Koliko vam je brak promijenio svakodnevicu? Živite li isključivo u Hrvatskoj ili na relaciji Hrvatska–Srbija?

Brak donosi jednu stabilnost i drugačiju povezanost. Ali nema tu nekih velikih promjena, pogotovo kad ste i prije toga dijelili svakodnevicu. Baza nam je u Splitu, ali često smo i u Beogradu. Dosta putujemo, što privatno, što poslovno tako da smo navikli na tu dinamiku.

Koliko vam partner znači kao podrška u profesionalnoj karijeri?

Jako puno. On razumije sport, pritisak i ritam natjecanja jer je i sam dio toga. Ne moram puno objašnjavati i to je velika prednost.

Kako izgleda jedan vaš “slobodan dan” kada niste posvećeni poslu?

Slobodne dane najviše volim provoditi u krugu obitelji i prijatelja. Budući da moj ''posao'' nosi tu dinamiku i putovanja u slobodno vrijeme najviše volim one najmanje stvari - kava na suncu, šetnja ili samo druženje kod kuće.

Volite li više mirne večeri kod kuće ili druženja s prijateljima?

Ovisi o fazi u kojoj se nalazim... Kada sam u pripremama za neka natjecanja onda uvijek volim biti u miru, lagane i opuštene večeri kod kuće. A nakon natjecanja više mi odgovaraju druženja.

Jedna ste od najljepših domaćih sportašica. Kako izgleda vaša beauty rutina – imate li neke male rituale bez kojih ne izlazite iz kuće?

Ne kompliciram. Njega lica mi je važna, pogotovo zbog treninga i putovanja. Dobra krema za lice i double clean navečer su mi jako bitni, bez svega drugoga mogu. Koristim minimalno šminke u svakodnevnom životu, a u nekim posebnim prigodama volim se više srediti.

Privatno nosite više sportsku odjeću ili? Koje modne kombinacije najčešće birate?

Privatno sam uglavnom u sportskom izdanju - tenisice, traperice, jednostavne kombinacije. Volim traper jer se može lako kombinirati i doslovno ako se umjesto tenisica dodaju štikle, vrlo brzo iz dnevnog dođemo do večernjeg outfita. Kad je neka prigoda, onda se volim srediti, ali svakodnevno biram udobnost.

Koliko pazite na prehranu izvan priprema? Imate li ''cheat day''?

Izvan priprema sam malo opuštenija, ali i dalje pazim što jedem jer mi je to navika. Naravno da si ponekad nešto dopustim, ali bez pretjerivanja. Nastojim balansirati.

A kako punite baterije nakon velikih natjecanja – putovanja, wellness, more ili uživanje s prijateljima i obitelji?

Najviše mi znači vrijeme s obitelji i prijateljima, manje mi je bitno kako ćemo ga provesti. Nekad je to putovanje, a nekad samo nekoliko dana doma bez rasporeda. Kao što sam već rekla, volim jednostavne stvari na koje ponekad zaboravimo koliko su bitne i u njima zaboravimo uživati jer ih uzimamo zdravo za gotovo. Šetnja oko Marijana ili kava na Rivi su jedne od tih.

Postoji li destinacija na koju se uvijek rado vraćate?

Split mi je uvijek baza i mjesto gdje se osjećam najmirnije. A kad je riječ o putovanjima, volim istraživati nova mjesta, kulture i običaje. Vraćam se mjestima na kojima sam nastupala na natjecanjima, jer je specifičan sport i prođeš „pola svijeta“, a da nisi vidio ništa osim hotela, dvorane i aerodroma.

Razmišljate li već sada o životu nakon sportske karijere? Vidite li se u trenerskim vodama ili u nekom potpuno drugačijem poslu?

Razmišljam, naravno. Voljela bih ostati u sportu jer je džudo velik dio mog života i teško se vidim potpuno izvan toga. Krenula sam voditi džudo kampove i sviđa mi se taj rad s djecom i mladima, a još ako im moje iskustvo i znanje mogu pomoći u njihovoj karijeri to me posebno veseli.

Kada pogledate unaprijed, kakvi su vam planovi – više putovanja, obitelj, novi sportski ciljevi ili možda sve pomalo?

Rekla bih – sve pomalo. I dalje imam sportske ciljeve, ali želim i uživati u privatnom životu, putovati kad mogu i graditi sve ostalo što dolazi s godinama.

