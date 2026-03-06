FREEMAIL
UZ DOZU SREĆE /

Real slavio u nadoknadi: Valverde srušio Celtu u zadnjim sekundama

Real slavio u nadoknadi: Valverde srušio Celtu u zadnjim sekundama
Foto: Luis Lorenzo/imago sportfotodienst/Profimedia

U četvrtoj minuti dodatka lopta je oko ruba kaznenog prostora došla do Valverdea koji je opalio prema golu, lopta je pogodila Alonsa i završila u mreži

6.3.2026.
23:30
Hina
Luis Lorenzo/imago sportfotodienst/Profimedia
Real Madrid je u petak duboko u sučevom dodatku došao do pobjedničkog pogotka za 2-1 protiv domaće Celte Vigo, a sretni strijelac bio je kapetan madridske momčadi Federico Valverde

Aurelien Tchouameni je u 11. minuti postigao vodeći pogodak za "Kraljevski klub". Borja Iglesias je izjednačio u 25. minuti. Iago Aspas je u 87. minuti pogodio vratnicu, kad je mogao donijeti vodstvo domaćoj momčadi.

U četvrtoj minuti dodatka lopta je oko ruba kaznenog prostora došla do Valverdea koji je opalio prema golu. Lopta je na putu prema vratima pogodila Alonsa, prevarila gostujućeg vratara Ionuta Radua i završila u suprotnom kutu od onog prema kojem je krenuo i završila u mreži za konačnih 2-1.

Tako je Real prekinuo niz od dva prvenstvena poraza i privremeno došao na samo bod zaostatka za vodećom Barcelonom, ali uz utakmicu više.

Real MadridLa LigaCelta Vigo
