Real slavio u nadoknadi: Valverde srušio Celtu u zadnjim sekundama

Real Madrid je u petak duboko u sučevom dodatku došao do pobjedničkog pogotka za 2-1 protiv domaće Celte Vigo, a sretni strijelac bio je kapetan madridske momčadi Federico Valverde.

Aurelien Tchouameni je u 11. minuti postigao vodeći pogodak za "Kraljevski klub". Borja Iglesias je izjednačio u 25. minuti. Iago Aspas je u 87. minuti pogodio vratnicu, kad je mogao donijeti vodstvo domaćoj momčadi.

U četvrtoj minuti dodatka lopta je oko ruba kaznenog prostora došla do Valverdea koji je opalio prema golu. Lopta je na putu prema vratima pogodila Alonsa, prevarila gostujućeg vratara Ionuta Radua i završila u suprotnom kutu od onog prema kojem je krenuo i završila u mreži za konačnih 2-1.

Tako je Real prekinuo niz od dva prvenstvena poraza i privremeno došao na samo bod zaostatka za vodećom Barcelonom, ali uz utakmicu više.

