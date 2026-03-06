FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZBOG RUSA? /

Paraolimpijske igre bez stjegonoša: Gotovo polovica zemalja nije slala predstavnika na otvaranje

Paraolimpijske igre bez stjegonoša: Gotovo polovica zemalja nije slala predstavnika na otvaranje
×
Foto: Mikhail Tereshchenko/Zuma Press/Profimedia

IPC je u petak objavio i kako jedini iranski paraolimpijski sportaš koji je trebao nastupiti na Igrama u Milanu Cortini prisiljen odustati zbog rata na Bliskom istoku.

6.3.2026.
22:33
Hina
Mikhail Tereshchenko/Zuma Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Osim sportske i kulturne, svečanost otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Veroni imala je i političku dimenziju. 

Solidarnost s Ukrajincima

Odluka Međunarodnog paraolimpijskog odbora (IPC) da dopusti nastup za ukupno deset ruskih i bjeloruskih paraolimpijaca pod njihovom nacionalnom zastavom i himnom, izazvao je val ogorčenja i prosvjeda.

Očekivano, najžešći prigovori stizali su iz Ukrajine koja je najavila kako će bojkotirati svečanost otvaranja ZPOI u Veroni. Ukrajincima su se priključile i Češka, Estonija, Litva, Poljska, Finska i Latvija.

IPC je objavio kako je sedam zemalja službeno objavilo bojkot svečanosti, međutim dio zemalja, također nije poslao svoje sportaše na ceremoniju otvaranja, iako nisu izravno navele da je to zbog sudjelovanja Rusije na igrama. Dio zemalja je pak, odustao od ceremonije zbog natjecanja zakazanih za sljedeće jutro.

Tako od ukupno 55 zemalja, 27 nije poslalo sportaše na ceremoniju. Budući da mnoge delegacije nisu poslale sportaše na ceremoniju, IPC je odlučio da će zastave nositi volonteri, a ne sportaši. Hrvatsku su na svečanosti predstavljali alpinci Lucija Smetiško i Dino Sokolović, te treneri Luka Dobrinić i Dario Maravić.

Hrvatski sportaši zaslužuju podršku

Svečanost su bojkotirali i brojni političari i delegacije. U znak solidarnosti s Ukrajinom hrvatska Vlada je koncem veljače donijela odluku kako predstavnici Vlade neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji, s obzirom da je Međunarodni paraolimpijski odbor na navedenim Igrama odlučio dopustiti nastup sportašima iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim obilježjima.

Paraolimpijske igre bez stjegonoša: Gotovo polovica zemalja nije slala predstavnika na otvaranje
Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS/Profimedia

S druge strane predsjednik Zoran Milanović je imenovao predstojnika Ureda Orsata Miljenića kao njegovog izaslanika na svečanosti otvaranja. Uz predstojnika Ureda predsjednika Republike, na otvaranju 14. ZPOI sudjelovao je i Tomislav Paškvalin, povjerenik Predsjednika Republike za sport. Milanović je u svom priopćenju naveo kako smatra da hrvatske sportašice i sportaši – kako olimpijci, jednako tako i paraolimpijci - zaslužuju podršku hrvatskih institucija na tako važnim međunarodnim natjecanjima jer oni na sportskim borilištima zastupaju i brane ime Republike Hrvatske.

Međunarodni paraolimpijski odbor je u petak objavio i kako jedini iranski paraolimpijski sportaš koji je trebao nastupiti na Igrama u Milanu Cortini prisiljen odustati zbog rata na Bliskom istoku, nakon što mu je onemogućeno putovanje u Italiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrijašević: 'Ako toliko godina kaskaš, nije stvar sreće, već sigurno nešto ne funkcionira'

Zimske Paraolimpijske Igre
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx