Supruga Kanye Westa na sud stigla zakopčana do grla nakon upozorenja
Poznata po provokativnim kombinacijama, Bianca Censori ovaj put na sud je stigla potpuno zakopčana
Bianca Censori (31), supruga repera Kanyea Westa (48) poznata po svojim provokativnim i često golim modnim izdanjima, iznenadila je javnost dolaskom na sud u Los Angelesu. Umjesto uobičajenih prozirnih materijala i oskudnih krojeva, australska arhitektica pojavila se u izdanju koje nitko nije očekivao, privlačeći pažnju svojom neočekivano konzervativnom odjevnom kombinacijom dok se pripremala svjedočiti u višemilijunskoj tužbi protiv svog supruga.
Stroga pravila i još stroži sudac
Njezin dolazak na Viši sud u Los Angelesu bio je podređen strogom upozorenju suca Brocka T. Hammonda, koji je prije početka suđenja jasno dao do znanja da u njegovoj sudnici neće tolerirati "nikakvu dramu". Suc je izričito zabranio nošenje šešira, sunčanih naočala i "otkrivajuće odjeće", zaprijetivši da svjedoci koji se ne budu pridržavali pravila neće moći ući u sudnicu.
Čini se da je Censori ovo upozorenje shvatila vrlo ozbiljno. Odabrala je potpuno crnu kombinaciju koja se sastojala od duge suknje i zakopčanog kardigana dugih rukava. Kosu je čvrsto skupila u punđu, a cjelokupnom profesionalnom dojmu pridonijele su i dioptrijske naočale. Jedini dašak prepoznatljivog glamura bile su visoke potpetice, no cjelokupni dojam bio je toliko drugačiji da su je mnogi jedva prepoznali.
Tužba zbog vile pretvorene u bunker
Pravna bitka koja je dovela Censori na klupu za svjedoke vrti se oko kontroverzne renovacije Westove vile u Malibuu, koju je reper kupio 2021. godine za više od 57 milijuna dolara. Bivši voditelj projekta, Tony Saxon, tuži Westa za više od milijun dolara zbog neisplaćenih plaća, opasnih radnih uvjeta i nezakonitog otkaza.
Saxon tvrdi da ga je West angažirao za tjednu plaću od 20.000 dolara, no da mu je isplaćena samo jedna. U tužbi navodi kako je radio i do 16 sati dnevno, ponekad spavajući na podu gradilišta, kako bi oživio reperovu neobičnu viziju. Prema njegovim riječima, West je želio kuću, inače djelo slavnog arhitekta Tadaa Anda, pretvoriti u svojevrsni "bunker iz 1910-ih" ili "Bat Cave". Plan je navodno uključivao potpuno uklanjanje prozora, vodovodnih instalacija i električne mreže, a rasvjetu su trebale zamijeniti svijeće.
Sukob je eskalirao kada je Saxon upozorio Westa da je postavljanje velikih generatora unutar kuće iznimno opasno i da predstavlja rizik od požara. Reper mu je, prema tvrdnjama iz tužbe, zaprijetio i rekao: "Ako ne radiš što ti kažem, više nećeš raditi za mene, neću ti biti prijatelj i gledat ćeš me samo na televiziji." Nakon što je Saxon odgovorio da ne gleda televiziju, odmah je dobio otkaz.
Tijekom svjedočenja, Censori, koja je na projektu radila kao glavna arhitektica, potvrdila je da Saxon doista jest dobio otkaz, ali je reperovu viziju opisala kao "konceptualnu i spekulativnu". Vila je u međuvremenu propala i ostavljena na milost i nemilost vremenskim uvjetima, a West ju je na kraju prodao uz ogroman financijski gubitak. Suđenje se nastavlja, a očekuje se da će uskoro svjedočiti i sam Kanye West.
