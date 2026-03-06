Supruga Kanye Westa na sud stigla zakopčana do grla nakon upozorenja

Bianca Censori (31), supruga repera Kanyea Westa (48) poznata po svojim provokativnim i često golim modnim izdanjima, iznenadila je javnost dolaskom na sud u Los Angelesu. Umjesto uobičajenih prozirnih materijala i oskudnih krojeva, australska arhitektica pojavila se u izdanju koje nitko nije očekivao, privlačeći pažnju svojom neočekivano konzervativnom odjevnom kombinacijom dok se pripremala svjedočiti u višemilijunskoj tužbi protiv svog supruga.

Foto: Javiles-Bruce/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Stroga pravila i još stroži sudac

Njezin dolazak na Viši sud u Los Angelesu bio je podređen strogom upozorenju suca Brocka T. Hammonda, koji je prije početka suđenja jasno dao do znanja da u njegovoj sudnici neće tolerirati "nikakvu dramu". Suc je izričito zabranio nošenje šešira, sunčanih naočala i "otkrivajuće odjeće", zaprijetivši da svjedoci koji se ne budu pridržavali pravila neće moći ući u sudnicu.

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Čini se da je Censori ovo upozorenje shvatila vrlo ozbiljno. Odabrala je potpuno crnu kombinaciju koja se sastojala od duge suknje i zakopčanog kardigana dugih rukava. Kosu je čvrsto skupila u punđu, a cjelokupnom profesionalnom dojmu pridonijele su i dioptrijske naočale. Jedini dašak prepoznatljivog glamura bile su visoke potpetice, no cjelokupni dojam bio je toliko drugačiji da su je mnogi jedva prepoznali.

Tužba zbog vile pretvorene u bunker

Pravna bitka koja je dovela Censori na klupu za svjedoke vrti se oko kontroverzne renovacije Westove vile u Malibuu, koju je reper kupio 2021. godine za više od 57 milijuna dolara. Bivši voditelj projekta, Tony Saxon, tuži Westa za više od milijun dolara zbog neisplaćenih plaća, opasnih radnih uvjeta i nezakonitog otkaza.

Saxon tvrdi da ga je West angažirao za tjednu plaću od 20.000 dolara, no da mu je isplaćena samo jedna. U tužbi navodi kako je radio i do 16 sati dnevno, ponekad spavajući na podu gradilišta, kako bi oživio reperovu neobičnu viziju. Prema njegovim riječima, West je želio kuću, inače djelo slavnog arhitekta Tadaa Anda, pretvoriti u svojevrsni "bunker iz 1910-ih" ili "Bat Cave". Plan je navodno uključivao potpuno uklanjanje prozora, vodovodnih instalacija i električne mreže, a rasvjetu su trebale zamijeniti svijeće.

Sukob je eskalirao kada je Saxon upozorio Westa da je postavljanje velikih generatora unutar kuće iznimno opasno i da predstavlja rizik od požara. Reper mu je, prema tvrdnjama iz tužbe, zaprijetio i rekao: "Ako ne radiš što ti kažem, više nećeš raditi za mene, neću ti biti prijatelj i gledat ćeš me samo na televiziji." Nakon što je Saxon odgovorio da ne gleda televiziju, odmah je dobio otkaz.

Foto: Profimedia

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Tijekom svjedočenja, Censori, koja je na projektu radila kao glavna arhitektica, potvrdila je da Saxon doista jest dobio otkaz, ali je reperovu viziju opisala kao "konceptualnu i spekulativnu". Vila je u međuvremenu propala i ostavljena na milost i nemilost vremenskim uvjetima, a West ju je na kraju prodao uz ogroman financijski gubitak. Suđenje se nastavlja, a očekuje se da će uskoro svjedočiti i sam Kanye West.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže pravi proljetni vikend: Temperature skaču do 20 stupnjeva, ali promjena je već na vidiku