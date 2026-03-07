Kovačević: 'Ako mislimo da će nam nešto pokloniti, bolje da niti ne idemo u Split'

Dinamo sutra igra veliki derbi s Hajdukom. Utakmica je to u kojoj bi, po mnogima, Dinamo mogao "riješiti prvenstvo", a evo kako na nju gleda Dinamov trener Mario Kovačević:

"Svaki je derbi izazovan. Veselimo se utakmici. Nema velikih promjena u kadru, na Bennacera i dalje ne možemo računati. Osim njega fale i Lisica, Theophile i Filipović. U posljednjih mjesec dana imali smo ritam utakmica srijeda–subota, ali su se neki igrači ipak uspjeli osvježiti," započeo je Dinamov strateg koji je otkrio i kakav Hajduk očekuje.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr.

"Spremni smo na sve. Kada igra kod kuće, Hajduk želi biti agresivan i igrati napadački nogomet. Oni su nam jedini pravi konkurent ove sezone i sigurno se neće predati. Ako mislimo da će nam nešto pokloniti, bolje da ne igramo. Spremni smo na sve. Imaju Livaju, Rebića, Pukštasa... Oni sami mogu riješiti utakmicu, ali vjerujem da ćemo se nametnuti," kaže Kovačević, koji je komentirao i efikasnost Dinama pred golom:

"Veseli me to, ali svjestan sam i znam da možemo bolje. Imamo najboljeg strijelca lige, ali se i drugi igrači priključuju napadu i zabijaju. Privilegija je voditi momčad u takvoj utakmici. Stadion će biti rasprodan i sve ćemo učiniti da naši navijači budu sretni i veseli," zaključio je Kovačević.

