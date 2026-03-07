FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TKO BI REKAO /

Nećete vjerovati čiju trenirku je nosila holivudska zvijezda

Nećete vjerovati čiju trenirku je nosila holivudska zvijezda
×
Foto: VALERIE MACON/AFP/Profimedia

Del Toro je u Bosni i Hercegovini boravio 2015. godine kada je bio gost na Sarajevo Film Festivalu. Tada je poznatom glumcu uručeno i Počasno srce Sarajeva.

7.3.2026.
15:28
Sportski.net
VALERIE MACON/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poznati holivudski glumac Benicio Del Toro oduševio je javnost u Bosni i Hercegovini zbog videa koji se pojavio na društvenim mrežama.

Glumac koji je najpoznatiji po filmu Traffic, za koji je 2000. dobio Oscara za najboljeg sporednog glumca, oduševio je bosanskohercegovačku javnost zbog odjevne kombinacije u kojoj se pojavio u podcastu "Backstage". Tijekom snimanja podcasta nosio je trenirku reprezentacije Bosne i Hercegovine, što je naravno oduševilo navijače Zmajeva.

Kako piše SportSport, Del Toro je u Bosni i Hercegovini boravio 2015. godine kada je bio gost na Sarajevo Film Festivalu. Tada je poznatom glumcu uručeno i Počasno srce Sarajeva.

Ipak, da će Del Toro gotovo 11 godina kasnije u podcastu nositi trenirku reprezentacije Bosne i Hercegovine sigurno nitko nije mogao očekivati ni u najluđim snovima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Backstage (@backstagecast)

 

Nogometna Reprezentacija Bosne I HercegovineBenicio Del Toro
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx