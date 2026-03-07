FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRAMA, MAJSTORE! /

Pogledajte asistenciju Kramarića koja je natjerala cijeli stadion na ovacije

Pogledajte asistenciju Kramarića koja je natjerala cijeli stadion na ovacije
×
Foto: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto/Alamy/Profimedia

Na gostovanju Hoffenheima kod Heindenheima fantastično je asistirao Prassu u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena za 2:0

7.3.2026.
16:40
Sportski.net
Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Andrej Kramarić još je jednom oduševio sve obožavatelje Bundeslige, ali i šire od toga. 

Na gostovanju Hoffenheima kod Heindenheima fantastično je asistirao Prassu u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena za 2:0 Hoffenheima. Asistencija OVDJE

Austrijanac Alexander Prass zabio je i za 1:0 u 26. minuti, a Hoffenheim je ove sezone fenomenalan i stanuje u onom najgornjem dijelu tablice. 

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i Lionel Messi zajedno u Bijeloj kući: Američki predsjednik pružio pravu predstavu

Andrej KramarićHoffenheimBundesliga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx