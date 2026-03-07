Pogledajte asistenciju Kramarića koja je natjerala cijeli stadion na ovacije

Andrej Kramarić još je jednom oduševio sve obožavatelje Bundeslige, ali i šire od toga.

Na gostovanju Hoffenheima kod Heindenheima fantastično je asistirao Prassu u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena za 2:0 Hoffenheima. Asistencija OVDJE.

Austrijanac Alexander Prass zabio je i za 1:0 u 26. minuti, a Hoffenheim je ove sezone fenomenalan i stanuje u onom najgornjem dijelu tablice.

