BRAVO, LUUUKA! /

Vušković ponovno 'lud': Izborio penal pa ga i zabio na gostovanju kod Majerovog Wolfsburga

Vušković ponovno 'lud': Izborio penal pa ga i zabio na gostovanju kod Majerovog Wolfsburga
Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

Ovo mu je peti gol u Bundesligi ove sezone u 22. utakmici

7.3.2026.
16:21
Sportski.net
Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia
Luka Vušković nastavlja briljirati u dresu HSV-a. Na gostovanju kod Wolfsburga u 25. kolu bundeslige zabio je novi gol. 

Nakon što je Eriksen iz penala zabio za vodstvo domaćina u 22. miunuti, Luka Vušković je u 32. izborio penal pa zatima i pospremio loptu u mrežu. Gol OVDJE

Vušković je utakmicu standardno počeo u prvoj postavi, a na drugoj strani Lovro Majer je na klupi. 

Ovo mu je peti gol u Bundesligi ove sezone u 22. utakmici, a engleski mediji raspisali su se u zadnje vrijeme o interesu brojnih europskih velikana poput Barcelone i Bayerna. 

Luka VuškovićHsvBundesliga
