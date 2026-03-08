Kakvi šokovi prije prve utrke: Nakon domaćeg junaka, još jedan bolid se ugasio

Prva utrka sezone Formule 1 nije niti počela, a već imamo kaos. Još na krugu zagrijavanja ostali smo bez domaćeg predstavnika Oscara Piastrija.

Odmah zatim bolid je stao i Nici Hülkenbergu, Audijevom vozaču. Njegov bolid je maknut u box sa staze. Čini se da je došlo do mehaničkog kvara na njegovom bolidu prije kruga za formiranje. Tako smo već prije početka utrke ostali bez dva vozača. Piastri je trebao startati peti, a Hülkenberg 11.

To je sve posljedica novih bolida na koji se vozači još privikavaju i bit će ovakvih situacija još. Očekujemo neočekivano i potpuni kaos već od početka nove sezone.

