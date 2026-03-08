FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRI RAZLOGA /

Stroll po pravilima ne bi smio startati u Australiji: Evo kako je Aston Martin to riješio

Stroll po pravilima ne bi smio startati u Australiji: Evo kako je Aston Martin to riješio
×
Foto: XPB Images, XPB Images Ltd/Alamy/Profimedia

Aston Martin se morao dobrano namučiti da bi uvjerio FIA-u da uopće dozvoli nastup kanadskom vozaču

8.3.2026.
3:26
Sportski.net
XPB Images, XPB Images Ltd/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svanulo je jutro prve utrke Formule 1 u sezoni 2026. Melbourne je poprište početka sezone. Osim četiri najbolje momčadi, svi gledaju u Aston Martin koji ima najviše problema na početku sezone.

Postojala je šansa da se uopće ne pojave na startu. Lance Stroll nije ubilježio vrijeme u kvalifikacijama, ali ipak će biti na startu utrke. Ipak, Aston Martin se morao dobrano namučiti da bi uvjerio FIA-u da uopće dozvoli nastup kanadskom vozaču. Naime, Stroll nije uspio postići traženi prag vremena kruga od 107% ni u jednoj sesiji u problematičnom Aston Martinu AMR26.

Njegov ukupni broj odvoženih krugova tijekom vikenda iznosi 16, a nijedan od njih nije odvožen u subotu. Njegov najbolji krug bio je sedam sekundi sporiji od konačnog pole-vremena Georgea Russella.

U Formuli 1 posljednjih godina dobivanje dopuštenja za start utrke nakon problema u kvalifikacijama koji je doveo do kršenja pravila od 107% obično uopće nije predstavljalo problem. To je bio slučaj i s Carlosom Sainzom i Williamsom te Maxom Verstappenom i Red Bullom — koji, poput Strolla, nisu postavili vrijeme u Q1, ali su bili dovoljno brzi na treninzima da im se odobri start.

Međutim, odluka sudaca u vezi sa Strollom pokazuje da je za njegovo uvrštavanje na startni grid bilo potrebno poprilično uvjeravanja. Aston Martin je morao dostaviti tri dokaza. 

Prvi je bio taj što je timski kolega Fernando Alonso uspio ispuniti postavljeni prag od 107 posto. Drugi razlog je bila Strollova karijera i povijest s Melbourneom u kojem je kako su rekli Stroll "pokazao značajno poznavanje staze i njezinih operativnih zahtjeva", te svojih "859 km do sada ove godine u AMR26".

Treće, konačno, bilo je to da je odluka o nekvalifikaciji sa Strollom donesena "iz razboritosti" i povezana s "oštećenim uljnim crijevom u automobilu". Honda je problem jednostavno opisala kao "problem s pogonskim agregatom na strani motora s unutarnjim izgaranjem".

Strollu je dozvoljen nastup, ali portal The Race piše kako se vrlo vjerojatno neće utrkivati, a mala je šansa da i Alonso završi utrku.

Lance StrollAston MartinF1 VijestiVn Australije
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx