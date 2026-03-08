Stroll po pravilima ne bi smio startati u Australiji: Evo kako je Aston Martin to riješio

Svanulo je jutro prve utrke Formule 1 u sezoni 2026. Melbourne je poprište početka sezone. Osim četiri najbolje momčadi, svi gledaju u Aston Martin koji ima najviše problema na početku sezone.

Postojala je šansa da se uopće ne pojave na startu. Lance Stroll nije ubilježio vrijeme u kvalifikacijama, ali ipak će biti na startu utrke. Ipak, Aston Martin se morao dobrano namučiti da bi uvjerio FIA-u da uopće dozvoli nastup kanadskom vozaču. Naime, Stroll nije uspio postići traženi prag vremena kruga od 107% ni u jednoj sesiji u problematičnom Aston Martinu AMR26.

Njegov ukupni broj odvoženih krugova tijekom vikenda iznosi 16, a nijedan od njih nije odvožen u subotu. Njegov najbolji krug bio je sedam sekundi sporiji od konačnog pole-vremena Georgea Russella.

U Formuli 1 posljednjih godina dobivanje dopuštenja za start utrke nakon problema u kvalifikacijama koji je doveo do kršenja pravila od 107% obično uopće nije predstavljalo problem. To je bio slučaj i s Carlosom Sainzom i Williamsom te Maxom Verstappenom i Red Bullom — koji, poput Strolla, nisu postavili vrijeme u Q1, ali su bili dovoljno brzi na treninzima da im se odobri start.

Međutim, odluka sudaca u vezi sa Strollom pokazuje da je za njegovo uvrštavanje na startni grid bilo potrebno poprilično uvjeravanja. Aston Martin je morao dostaviti tri dokaza.

Prvi je bio taj što je timski kolega Fernando Alonso uspio ispuniti postavljeni prag od 107 posto. Drugi razlog je bila Strollova karijera i povijest s Melbourneom u kojem je kako su rekli Stroll "pokazao značajno poznavanje staze i njezinih operativnih zahtjeva", te svojih "859 km do sada ove godine u AMR26".

Treće, konačno, bilo je to da je odluka o nekvalifikaciji sa Strollom donesena "iz razboritosti" i povezana s "oštećenim uljnim crijevom u automobilu". Honda je problem jednostavno opisala kao "problem s pogonskim agregatom na strani motora s unutarnjim izgaranjem".

Strollu je dozvoljen nastup, ali portal The Race piše kako se vrlo vjerojatno neće utrkivati, a mala je šansa da i Alonso završi utrku.