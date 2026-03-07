FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEPROSPAVANA NOĆ /

Legendu oduševila drama na početku nove sezone Formule 1: 'Morao sam se jutros dići'

Probdjelom noći – tako je za hrvatske zaljubljenike u Formulu 1 počela nova sezona. Dramu na australskoj stazi nije propustila ni legenda hrvatskog automobilizma.

"Nije trebao sat, sva tri treninga, jutros kvalifikacije se moralo dići i znam puno njih koji to dosad nisu pratili da smo se čuli porukama, gledamo i komentiramo događaje. Ja sam Mercedesovac pa sam sretan kako je ispalo", govori Niko Pulić.

Više pogledajte u našem prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.3.2026.
20:46
Nikolina Matošević
Formula 1F1Niko Pulić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx