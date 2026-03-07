Legendu oduševila drama na početku nove sezone Formule 1: 'Morao sam se jutros dići'

VELIKI ULOG /
Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?
Probdjelom noći – tako je za hrvatske zaljubljenike u Formulu 1 počela nova sezona. Dramu na australskoj stazi nije propustila ni legenda hrvatskog automobilizma.
"Nije trebao sat, sva tri treninga, jutros kvalifikacije se moralo dići i znam puno njih koji to dosad nisu pratili da smo se čuli porukama, gledamo i komentiramo događaje. Ja sam Mercedesovac pa sam sretan kako je ispalo", govori Niko Pulić.
