Cijene goriva mogle bi jako porasti, hoće li Vlada intervenirati? 'Ukoliko bi rast bio značajniji...'

Nakon što su se u ponoć zatvorile burze, gorivo u Hrvatskoj poskupljuje i više nego što se mislilo. Kako RTL Danas doznaje - prosječni spremnik dizela skuplji bi mogao biti čak 12 eura, a benzina 4 i pol. No, da se to ne bi dogodilo - Vlada uskače s novim mjerama.

Još samo tri dana gorivo se toči po trenutačnim cijenama.

"Upravo sam sinoć došao iz Munchena, situacija je takva da sam točio gorivo - 2,05 je bila cijena, znači sve je otišlo gore. - Očekujete li da će i ovdje tako biti? - Pretpostavljam. Ne znam koliko Vlada ovdje može zaštititi cijenu, ali mislim da će ići gore sigurno", kaže Ivan.

Vera iz Zagreba nije zabrinuta: "Svaki put kad se nešto desi je malo povećanje, poslije će se srediti." Boro kaže: "Već previše godina imam da to nisam prošao barem 10-ak puta u životu. Dakle, gorivo se toči kad je rezervoar prazan bez obzira na cijenu.

Vlada: 'Sve pratimo'

A cijena goriva bi, bez vladinih mjera, od utorka mogla biti još viša nego što se prvotno očekivalo. Kako neslužbeno doznajemo, prema izračunima Agencije za ugljikovodike, dizel bi trebao poskupjeti čak 24 centa, što je poskupljenje prosječnog spremnika od 50 litara za 12 eura. Benzin bi trebao poskupjeti 9 centa, odnosno 4 i pol eura po spremniku, a plavi dizel čak 26 centa - što je čak 13 eura više.

Iz vlade ponavljaju - sve pratimo.

Zvonimir Savić, posebni savjetnik predsjednika Vlade za ekonomiju, kaže: "Danas, tijekom vikenda, Ministarstvo gospodarstva prati i radi analize proračuna, čekali smo da se zatvore burze jučer i ukoliko dođe do procjene da bi porast cijena trebao biti značajniji, Vlada će u svakom slučaju intervenirati, što ne bi bilo prvi put do sad. Odnosno pratit ćemo, reagirat ćemo po potrebi."

Da građani ipak neće morati plaćati visoku cijenu derivata, smatra Ivica Jakić, stručnjak za energetiku.

"Iako u europskim državama kao što je Njemačka su skočile preko 2 i pol eura po litri da li dizela, da li benzina, što građani su jako osudili jer je to tipično mešetarenje, nema nijednog razloga da ta cijena u tjedan dana tako skoči." ((Svi smo mi svjesni da Vlada ima mehanizme da reagira na značajno povećanje derivata, da Vlada uvede svoj moratorij na cijene i postavi cijene koje smatra da su konkurentne.))

Konkretne mjere od Vlade očekuju i distributeri. Predsjednik Udruge malih distributera goriva, Boris Podobnik, kaže:

"Trošarina bi bilo poželjno da se smanji, možda čak i PDV, ali da se definitivno odbace i ove regulative na bio komponente zbog toga što kad je ogromna kriza, onda je jednostavno suludu da se držimo nekih regulativa oko biodizela ili biobenzina jer jednostavno nema smisla u kriznim ratnim vremenima se toga držati."

Prate se i cijene plina

Pozorno se prate i cijene plina na burzama. Od početka sukoba na Bliskom istoku više su oko 60 posto, no za sada to ne znači i više cijene za kućanstva.

Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin, Dalibor Pudić, kaže: "Ako bi to potrajalo 4, 5 mjeseci onda bi se vjerojatno odrazilo na cijenu plina za kućanstva, a ako se u međuvremenu ta cijena plina na tržištu, na burzama smiri i korigira se na ponovnih 30-ak eura što bi bila realna cijena plina na tržištu, onda ne bi trebalo doći do povećanja cijena kod kućanstava."

Jer veliki skok cijena energenata i derivata značio bi i porast inflacije.

"Vlada će učiniti sve u sklopu turističke sezone koja je pred vratima da ne bi došlo do enormnog poskupljenja energenata što bi prouzrokovalo jako veliku inflaciju, poskupljenje svih mogućih troškova koji se nalaze u turizmu, u restoranu, smještaju, bilo koje servisne usluge", kaže Jakić.

Pa bi se ovisno o razvoju situacije Vladine subvencije na struju i plin mogle nastaviti i nakon 1. travnja.