Uzgajivačica maslinovog ulja otkriva najbolje načine za čuvanje: 'Osjetljivo je'

Maslinovo ulje je osnovna namirnica u kuhinji, ali ako ga se čuva na pogrešan način, može se brže pokvariti nego što mislite. Nažalost, maslinovo ulje ne sazrijeva poput sira i ne poboljšava se s vremenom poput dobrog vina.

Budući da se tako često koristi pri kuhanju, može se činiti logičnim čuvati maslinovo ulje pored ploče za kuhanje. Iako bi to moglo biti najpogodnije mjesto, posebno ako ulje pretočite u jedan od onih prekrasnih staklenih dozatora, to je ujedno i jedno od najgorih mjesta za dugotrajno skladištenje.

U razgovoru za Simply Recipes, uzgajivačica maslinovog ulja Mary Mori s California Olive Rancha podijelila je četiri stvari koje treba uzeti u obzir pri odlučivanju gdje ćete čuvati maslinovo ulje.

Iako se ta boca maslinovog ulja može činiti vječnom, zapravo ima rok trajanja od otprilike 18 do 24 mjeseca. "Za razliku od vina, maslinovo ulje se ne poboljšava s godinama", rekla je Mary.

Uvijek čvrsto zatvorite bocu maslinovog ulja

Nakon što otvorite bocu, okus može početi slabiti. Stručnjakinja predlaže da se konzumira unutar mjesec ili dva nakon otvaranja. Oksidacija može utjecati na okus maslinovog ulja, stoga provjerite je li posuda dobro zatvorena.

Uvijek čvrsto zatvorite bocu nakon svake upotrebe, čak i ako je koristite za kuhanje. Također, izbjegavajte dodavanje nastavka za ulijevanje na vrh: možda je praktično, ali omogućuje zraku da dođe u kontakt s uljem.

Foto: Freepik

Maslinovo ulje preferira umjerenu temperaturu te treba izbjegavati ekstremne vrućine ili hladnoće. Obavezno ga držite podalje od štednjaka i budite posebno oprezni ako je vaše ulje u limenci: metal dobro provodi toplinu, što može uzrokovati da tekućina užegne ako se drži na toplom mjestu.

Prema Mary, svjetlost, slično toplini, može smanjiti rok trajanja maslinovog ulja. Objasnila je: "Dugotrajna izloženost svjetlosti smanjit će količinu antioksidansa koji se nalaze u maslinovom ulju, što će u konačnici ugroziti okus i uzrokovati užeglost".

Koji je najbolji način čuvanja maslinovog ulja?

Ako ne planirate uskoro upotrijebiti ulje, mogli biste biti u iskušenju da ga držite u hladnjaku. Iako to možda neće utjecati na ukupnu kvalitetu, može promijeniti okus, a mogu se početi stvarati i kristali.

Mary je objasnila: "Kada se to dogodi i ulje vratite u tekući oblik na sobnoj temperaturi, velik dio okusa završi u talogu koji se odvaja na dnu, što zauzvrat može uzrokovati brže užeglost ulja".

Umjesto toga, tvrdi da je jedini način čuvanja maslinovog ulja kako bi se zadržao njegov okus čuvanje u ormariću ili smočnici. U idealnom slučaju, najbolje je maslinovo ulje čuvati u originalnoj boci. Zatamnjene boce dizajnirane su da blokiraju svjetlost, dok sigurnosno brtvljenje sprječava ulazak kisika, piše Express.

Za one koji radije prelijevaju ulje u bocu, Mary je upozorila na to "osim ako ulje brzo ne potrošite, jer propuštaju kisik, što će dovesti do brže degradacije i užeglosti".

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'