Doktor otkriva što se točno događa u tijelu ako svaki dan konzumirate maslinovo ulje

Britanski stručnjak dr. Sam Watts proglasio je uobičajenu kuhinjsku namirnicu "vjerojatno najmoćnijom hranom za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti na planetu".

Dr. Watts ima doktorat znanosti iz područja istraživanja preživljavanja raka kojeg je stekao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Southamptonu, klinički je praktičar ayurvedske i prirodne medicine s više od 15 godina iskustva te je, između ostalog, vodio klinička ispitivanja o preživljavanju raka koja je financirao britanski Nacionalni zdravstveni sustav (NHS) u vodećim britanskim bolnicama.

On redovito dijeli svoje medicinske spoznaje na društvenim mrežama, a nedavno je istaknuo prednosti konzumacije maslinovog ulja uz svaki obrok.

Maslinovo ulje, tekuća masnoća dobivena svježim prešanjem maslina, temelj je mediteranske prehrane, a najviše se proizvodi u Italiji, Španjolskoj i Grčkoj. Kvaliteta ulja se ocjenjuje, pri čemu se ekstra djevičansko maslinovo ulje (EVOO) smatra najkvalitetnijim.

Iako su zdravstvene prednosti maslinovog ulja široko poznate, dr. Watts objasnio je kako maksimalno iskoristiti njegovu hranjivu vrijednost i što se događa kada se konzumira svakodnevno.

Maslinovo ulje je najmoćnija namirnica za zdravlje?

Dr. Watts ističe kako znanstvena literatura maslinovo ulje prepoznaje kao iznimno moćnu namirnicu. Njegova prava snaga, kako kaže, leži u kombinaciji s drugom hranom.

"Ekstra djevičansko maslinovo ulje u kliničkoj se literaturi smatra vjerojatno najmoćnijom namirnicom za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti na planetu", izjavio je.

"No, dodatna istraživanja pokazuju da kada maslinovo ulje konzumirate uz obroke, kao dio obroka, ono duboko mijenja metabolički utjecaj te hrane. Znamo, primjerice, da snižava šećer u krvi, kolesterol, krvni tlak, poboljšava zdravlje srca, a znamo i da poboljšava zdravlje mozga."

Kako maslinovo ulje mijenja metabolički utjecaj hrane?

Dr. Watts je objasnio da su blagotvorni učinci ulja uvijek prisutni, no konzumacija uz druge namirnice drastično pojačava njegove prednosti.

"Utjecaji i zdravstvene koristi ekstra djevičanskog maslinovog ulja uvijek su tu, bez obzira na to kada ga konzumiramo. Ali ako ga uzimamo uz drugu hranu, ono drastično poboljšava metaboličke prednosti te hrane, te ublažava i štiti od stanja poput povišenog šećera u krvi i povišenog kolesterola. Također se pokazalo da pomaže u učinkovitijem upravljanju tjelesnom težinom", rekao je.

Zaključio je kako je svakodnevna upotreba ekstra djevičanskog maslinovog ulja, kao dio snažne i uravnotežene prehrane, jedna od najmoćnijih praksi za promicanje zdravlja koju možemo usvojiti, piše Mirror.

Znanstvena potvrda zdravstvenih prednosti maslinovog ulja

Zdravstvene prednosti ekstra djevičanskog maslinovog ulja dobro su dokumentirane. Ono je prepuno mononezasićenih masnih kiselina koje štite srce, sadrži umjerene količine vitamina E i K te obiluje nizom bioaktivnih spojeva. Ti spojevi posjeduju protuupalna, antioksidativna, antikancerogena, antimikrobna i neuroprotektivna svojstva.

Jedna studija iz 2023. godine otkrila je da je ekstra djevičansko maslinovo ulje superiorno u usporedbi s drugim prehrambenim mastima i dijetama s niskim udjelom masti u upravljanju kliničkim biomarkerima, uključujući snižavanje krvnog tlaka i LDL (lošeg) kolesterola, povećanje zaštitnog HDL (dobrog) kolesterola, poboljšanje kontrole glikemije i upravljanje težinom. U studiji se navodi kako zaštitni učinci vjerojatno proizlaze iz sadržaja polifenola, a ne samo iz mononezasićenih masti.

Stručnjaci s Harvarda također navode da, bez obzira na vrstu, maslinovo ulje sadrži oko 75 posto mononezasićenih masnih kiselina. Kada zamijene zasićene masti, one pomažu u snižavanju "lošeg" LDL kolesterola. Zdravstvene koristi pripisuju se njegovim antioksidativnim i protuupalnim svojstvima, a opservacijske studije pokazale su povezanost između manjeg rizika od kardiovaskularnih bolesti, nekih vrsta raka pa čak i demencije kod ljudi koji konzumiraju veće količine maslinovog ulja.

Vjeruje se da izvanredne zdravstvene reference maslinovog ulja proizlaze iz obilja prirodnih biljnih polifenola. Istraživanje iz 2018. godine sugerira da ti spojevi mogu pomoći u smanjenju bolesti i usporavanju napredovanja kardiovaskularnih i neurodegenerativnih stanja, kao i raka. Biološka aktivnost polifenola snažno je povezana s njihovim antioksidativnim svojstvima, jer smanjuju reaktivne vrste kisika i neutraliziraju potencijalno kancerogene metabolite.

Ukratko, redovita konzumacija kvalitetnog maslinovog ulja, osobito kao sastavni dio obroka u sklopu uravnotežene prehrane poput mediteranske, predstavlja jednostavan i učinkovit način za dugoročno očuvanje zdravlja.

POGLEDAJTE GALERIJU