Mnogi nesvjesno izazovu kvarenje maslinovog ulja: 'Ovo je česta pogreška'

Maslinovo ulje postalo je jedna od najskupljih namirnica u kućanstvima diljem Europe. Podaci Ministarstva poljoprivrede pokazali su da je ovoga ljeta u Hrvatskoj njegova cijena narasla za prosječnih 12,5 posto, a najviše su poskupjele veće ambalaže za 14,4 posto.

Hrvatsko maslinovo ulje prodaje se po znatno višim cijenama u odnosu na druge članice Europske unije. Prosječna cijena u lipnju je iznosila 13,36 za kilogram ulja, što je 26,8 više od EU prosjeka koji je bio 5,89 za isti volumen. Cijene u drugim članicama su se kretale za manje od četiri eura u Španjolskoj (3,64), pa do deset eura (9,64) u Italiji.

No, mnogi nesvjesno skraćuju vijek trajanja maslinovog ulja i tako doslovno bacaju novac kroz prozor. Stručnjaci upozoravaju kako ljudi zbog pogrešnog skladištenja svakodnevnih kuhinjskih potrepština gube značajne svote novca, a na vrhu popisa našlo se upravo maslinovo ulje, piše Express.

Uobičajena pogreška koja uništava maslinovo ulje

Prema riječima brojnih kuhara i stručnjaka za skladištenje hrane na društvenim mrežama, velik broj ljudi nenamjerno skraćuje vijek trajanja maslinovog ulja zbog jedne česte pogreške.

U popularnoj Facebook grupi posvećenoj očuvanju hrane, rasprava o skladištenju ulja izazvala je živu debatu. Jedan je korisnik upozorio da "zagrijavanje ulja na bilo koji način uzrokuje brže kvarenje jer ubrzava razgradnju veza u njemu".

Foto: Pexels

Drugi članovi su se složili, predlažući isto rješenje: "Čuvajte ulja na hladnom i tamnom mjestu".

Slično tome, korisnici Reddita ne mogu se načuditi koliko ljudi drži svoje boce s uljem na kuhinjskoj radnoj plohi ili, još gore, neposredno uz štednjak. Jedan je komentirao: "Sunčeva svjetlost i toplina razgrađuju maslinovo ulje. Izloženost tim faktorima ubrzat će kvarenje, zbog čega će ulje izgubiti okus, poprimiti gorču notu i na kraju postati užeglo".

Što kažu stručnjaci?

Prema Rowlandu Kingu, stručnjaku za skladištenje i direktoru tvrtke Quality Bottles, ova je pogreška "daleko raširenija nego što ljudi misle".

"Držanje maslinovog ulja pokraj štednjaka ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti jedan je od najbržih načina da ga uništite", upozorio je Rowland. "Maslinovo ulje izuzetno je osjetljivo na toplinu i svjetlost. Oba faktora ubrzavaju oksidaciju, koja razgrađuje prirodne antioksidanse u ulju, uzrokujući gubitak arome, okusa i nutritivne kvalitete. Na kraju, ono postaje užeglo."

Istaknuo je da, s obzirom na rastuću cijenu maslinovog ulja, nepravilno skladištenje sada košta kućanstva više nego što su svjesni. "Kada ulje oksidira, vi doslovno bacate novac. Čak i mala povećanja temperature, poput topline koja zrači iz vaše pećnice ili ploče za kuhanje, mogu dramatično skratiti njegov vijek trajanja."

Ispravan način čuvanja maslinovog ulja

Rowland savjetuje jednostavno rješenje koje će sačuvati svježinu i kvalitetu vašeg ulja.

"Najbolje mjesto za maslinovo ulje je hladan, taman ormarić, daleko od bilo kakvog izvora topline. Ako ga koristite svakodnevno, pretočite manju količinu u tamnu bocu, a glavnu zalihu držite pravilno uskladištenu. Tako ulje dulje ostaje svježe i izbjegavate nepotrebno bacanje."

