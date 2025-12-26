Dominik Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Želi ga osvajač Lige prvaka

U jednom je trenutku izgledalo da se hrvatski reprezentativac i legendarni vratar Dinama, koji je s Modrima ostvario najveće uspjehe, Dominik Livaković ipak neće vratiti u ‘plavo jato’.

Ta je informacija dospjela u hrvatski medijski prostor nakon što je grčki novinar George Tsarocuhas napisao kako Livakovića želi grčki velikan Panathinaikos, kojeg trenira legendarni Rafa Benitez, no od tog transfera neće biti ništa. Naime, kako piše Index, Livaković želi samo u Dinamo, što je potvrdio i Andy Bara – agent koji je pomogao u Livakovićevu prijelazu na posudbu u Gironu.

“Nije točno da će u Grčku. Hoće li doći u Dinamo ovisi o Fenerbahčeu i Gironi, ali nadamo se da hoće. Obojica želimo da dođe u Dinamo, kao i sam Dinamo, ali nije sve na nama”, rekao je Bara. Dakle, ako Livaković uspije raskinuti posudbu, gotovo je sigurno da ide u Dinamo, a ne u Juventus, Panathinaikos ili neki drugi klub.

🚨☘️ #Panathinaikos has added Dominik #Livakovic to the goalkeeper’s list for January. #paofc



🇭🇷The Croatian keeper will soon terminate his loan to #GironaFC and return to #Fenerbache #DinamoZagreb is a strong candidate but there is a gap at player’s financial requirements. pic.twitter.com/D91jbnOAU2 — George Tsarouchas (@geo_tsar) December 26, 2025

