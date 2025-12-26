FREEMAIL
PREOKRET /

Dominik Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Želi ga osvajač Lige prvaka

Dominik Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Želi ga osvajač Lige prvaka
Foto: Damir Sencar/afp/profimedia

Informacija da Rafa Benitez želi hrvatskog reprezentativca brzo je opovrgnuta

26.12.2025.
22:59
Sportski.net
Damir Sencar/afp/profimedia
U jednom je trenutku izgledalo da se hrvatski reprezentativac i legendarni vratar Dinama, koji je s Modrima ostvario najveće uspjehe, Dominik Livaković ipak neće vratiti u ‘plavo jato’.

Ta je informacija dospjela u hrvatski medijski prostor nakon što je grčki novinar George Tsarocuhas napisao kako Livakovića želi grčki velikan Panathinaikos, kojeg trenira legendarni Rafa Benitez, no od tog transfera neće biti ništa. Naime, kako piše Index, Livaković želi samo u Dinamo, što je potvrdio i Andy Bara – agent koji je pomogao u Livakovićevu prijelazu na posudbu u Gironu.

“Nije točno da će u Grčku. Hoće li doći u Dinamo ovisi o Fenerbahčeu i Gironi, ali nadamo se da hoće. Obojica želimo da dođe u Dinamo, kao i sam Dinamo, ali nije sve na nama”, rekao je Bara. Dakle, ako Livaković uspije raskinuti posudbu, gotovo je sigurno da ide u Dinamo, a ne u Juventus, Panathinaikos ili neki drugi klub.

POGLEDAJTE VIDEO: Počela je jedna od najopasnijih utrka svijeta: Jak vjetrovi i valovi postaju najveća opasnost

Dominik LivakovićDinamo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
