FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPEKTAKL /

Sudac uslijed napete borbe morao vraćati štitnik Bojkoviću u usta

Koliko je borba između Marka Bojkovića i Ivana Vulchina puna napetosti govori i činjenica da je srpskom borcu, koji dominira tijekom cijelog meča, u jednom trenutku ispao štitnik za zube.

Bojković je i bez njega nastavio lupati po Vulchinu, koji se našao na podu, a nakon nekoliko sekundi sudac je morao reagirati i dati Ukrajincu par sekundi predaha dok je Bojkoviću namještao štitnik.

Koliko su udaraca primili ovi borci, a da još stoje, pokazuje zašto je ovo borba večeri.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
1.3.2026.
0:00
Sportski.net
Fnc 28FncMarko Bojković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx