Sudac uslijed napete borbe morao vraćati štitnik Bojkoviću u usta

SPEKTAKL /

Koliko je borba između Marka Bojkovića i Ivana Vulchina puna napetosti govori i činjenica da je srpskom borcu, koji dominira tijekom cijelog meča, u jednom trenutku ispao štitnik za zube.

Bojković je i bez njega nastavio lupati po Vulchinu, koji se našao na podu, a nakon nekoliko sekundi sudac je morao reagirati i dati Ukrajincu par sekundi predaha dok je Bojkoviću namještao štitnik.

Koliko su udaraca primili ovi borci, a da još stoje, pokazuje zašto je ovo borba večeri.