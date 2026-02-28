Aleksić: 'Očekivao sam puno više od sebe, radio sam početničke greške'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NEZADOVOLJNI VELJKO /

FNC spektakl konačno odvija se u Slavonskom Brodu. Nakon uspješne epizode u njemačkom Münchenu, FNC 28 donio je vrhunski MMA program u Slavoniju.

Veljko Aleksić (Srbija) - Marek Budinsky (Češka) – velter kategorija - Aleksić pobijedio prekidom u prvoj rundi za tri minute.

Naš Vehmir Džakmić je na mjestu događaja i razgovarao je s pobjednikom nakon borbe o nekoliko jako zanimljivih tema. Pogledajte u videu što mu je sve rekao.