MMA LUDILO /

Forgač secirao svaku borbu, ovo što se događa u Slavonskom Brodu je čudo: 'To je dokaz da FNC brine'

Čelnik FNC-a Dražen Forgač 'Forgy' uoči FNC 28 priredbe dao je intervju Ivoni Hemen u kojemu je govorio o svakom meču. 

"Svaki borac koji je na ovom cardu je s razlogom i možemo očekivati spektakl. Našli smo u posljednji tren zamjenu Andreju Kedvešu, iako bi možda elegantnije bilo da smo rekli Andrej, sorry, ali potrudili smo se i to je dokaz da FNC brine za svoje borce. Isto tako, to što je napravio Ahmad Sadiqpour, koji je na vaganju bio 5,5 kg pretežak pa će borbu započeti s minus bodom. To što je napravio Ahmad je velika neprofesionalnost i njega više nećemo zvati", rekao je na početku, a cijeli razgovor pogledajte u videu.

FNC 28 gledajte na Voyo.

28.2.2026.
19:42
M.G.
Dražen ForgačFncFnc 28
