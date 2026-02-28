Forgač secirao svaku borbu, ovo što se događa u Slavonskom Brodu je čudo: 'To je dokaz da FNC brine'

MMA LUDILO /

Čelnik FNC-a Dražen Forgač 'Forgy' uoči FNC 28 priredbe dao je intervju Ivoni Hemen u kojemu je govorio o svakom meču.

"Svaki borac koji je na ovom cardu je s razlogom i možemo očekivati spektakl. Našli smo u posljednji tren zamjenu Andreju Kedvešu, iako bi možda elegantnije bilo da smo rekli Andrej, sorry, ali potrudili smo se i to je dokaz da FNC brine za svoje borce. Isto tako, to što je napravio Ahmad Sadiqpour, koji je na vaganju bio 5,5 kg pretežak pa će borbu započeti s minus bodom. To što je napravio Ahmad je velika neprofesionalnost i njega više nećemo zvati", rekao je na početku, a cijeli razgovor pogledajte u videu.

