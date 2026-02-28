Odbrojavamo sate do velikog spektakla u Slavoniji: FNC je spreman prirediti novi show

UŽIVO

Spektakularnu borbu FNC-a 28 u Slavonskom Brodu gledajte na platformi VOYO od 19:00. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr.

Spektakl u Slavonskom Brodu konačno je stigao! Nakon uspješne epizode u njemačkom Münchenu, FNC 28 donosi vrhunski MMA program u Slavoniju, obilježavajući prvi događaj ikad održan u ovom gradu. Dolazak u dvoranu Vijuš, kapaciteta oko tri i pol tisuće mjesta, pokazao je koliko je lokalna publika žedna borilačkog adrenalina – sve ulaznice rasprodane su u rekordnom roku.

Glavne borbe:

Marko Bojković (Srbija) vs Ivan Vulchin (Ukrajina) – do 75 kg

Fran Luka Đurić (Hrvatska) vs Bond Kikadze (Gruzija) – bantam kategorija

Marko Ančić (Hrvatska) vs Ahmad Tahaha Sadiqpour (Njemačka) – perolaka kategorija

Andrej Kedveš (Hrvatska) vs Emanuel Lupascu (Rumunjska) – Ultimate Kickboxing, do 66 kg

Martin Batur (Hrvatska) vs Wesley Martins (Brazil) – teška kategorija

Tiriel Luka Abramović (Hrvatska) vs Lucas Alsina (Argentina) – poluteška kategorija

Will Currie (Velika Britanija) vs Piotr Strus (Poljska) – srednja kategorija

Simeon Karslidis (Grčka) vs Jovan Marjanović (Srbija) – velter kategorija

Uvodne borbe:

Veljko Aleksić (Srbija) vs Marek Budinski (Češka) – velter kategorija

Akhmed Kagirov (Rusija) vs Italo Santos (Brazil) – laka kategorija

Luka Pisarić (Srbija) vs Syren Senobi (Filipini) – dogovorena do 63 kg

FNC raste, borbe su brutalnije, a Voyo je jedino mjesto gdje to možeš gledati iduće dvije godine. Pretplata nije trošak, nego ulaznica koja vrijedi 365 dana.

Najava

Ovaj event dio je ambicioznog plana promocije FNC-a za prvu polovicu 2026. godine, koji uključuje i spektakle u Münchenu, Ljubljani i Zadru. No povratak u Slavonski Brod ima posebnu težinu: nakon više od četiri godine, organizacija se ponovno vraća u srcu Slavonije, obećavajući publici nezaboravan program.

Organizatori su prepoznali strast lokalnih fanova i pripremili lineup koji spaja najzanimljivija imena regionalne scene s nekim od najvećih zvijezda međunarodnog MMA svijeta. Od prve do posljednje borbe, FNC 28 obećava večer ispunjenu napetim okršajima, spektakularnim udarcima i atmosferom koju publika neće zaboraviti.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Dubrave do kaveza: Priča o borcu koji se ne boji nikoga