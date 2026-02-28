FREEMAIL
NEPRIMJERENA ZASTAVICA /

Dubrovčani vidjeli što mladić (25) ima zakačeno na retrovizoru: Odmah su pozvali policiju

Dubrovčani vidjeli što mladić (25) ima zakačeno na retrovizoru: Odmah su pozvali policiju
Foto: Dubrovački dnevnik/Grgo Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Mladić koji je istaknuo takav simbol u svom vozilu, je i nepropisno parkirao

28.2.2026.
17:38
danas.hr
Dubrovački dnevnik/Grgo Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Građani u Dubrovniku uočili su vozilo na čijem je retrovizoru bila istaknuta nacistička svastika. Uz to što su Dubrovačkom dnevniku poslali fotografije, sve su prijavili policiji.

Iz Policijske uprave za Dubrovački dnevnik potvrdili su kako su njihovi službenici odmah po dojavi izašli na teren i kako su jutros, oko 10.15 sati na Obali Stjepana Radića zatekli i vozilo i vozača. Odgovorili su nam kako se radi o 25-godišnjaku iz Župe dubrovačke koji je prekršajno sankcioniran po članku 5. zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nacistička zastavica koju je imao u vozilu je, uz potvrdu, oduzeta.

Foto: Dubrovački dnevnik

Mladi vozač očito nije slušao na satovima povijesti, niti je ikada zastao nad dokumentima koji svjedoče o najmračnijim poglavljima 20. stoljeća. Jer da jest, znao bi da je pod kukastim križem, simbolom Trećeg Reicha, ubijeno oko 20 milijuna nevinih ljudi, piše Dubrovački dnevnik.

O tome bi trebao razmisliti mladić koji je istaknuo takav simbol u svom vozilu, kojeg je, usput, i nepropisno parkirao.

