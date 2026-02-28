FREEMAIL
NE KRIJE LOKACIJU /

Čolina kći napustila Srbiju nakon incidenta s bombom: Podijelila fotografije na mreži

Čolina kći napustila Srbiju nakon incidenta s bombom: Podijelila fotografije na mreži
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Lara Čolić se nakon incidenta vratila na društvene mreže te pokazala kako provodi dane

28.2.2026.
18:57
Hot.hr
Sime Zelic/PIXSELL
Mlađa kći popularnog pjevača Zdravka Čolića (74), Lara Čolić (19) ponovno se pojavila na društvenim mrežama nekoliko tjedana nakon što je u dvorište njihovog doma u Beogradu bačena eksplozivna naprava.

Prvo je podijelila fotografiju prije izlaska, a ubrzo zatim je otkrila i svoju lokaciju. Čolićeva kći trenutačno se nalazi u Velikoj Britaniji, a svojim pratiteljima pokazuje posebne trenutke s putovanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @laraacollic

Lara provodi vrijeme u inozemstvu nakon incidenta

Lara u Londonu provodi dane šetajući gradom, uživajući u kavi u lokalnim kafićima i obilazeći poznate znamenitosti. Posebno je se dojmio Big Ben što je pokazala pratiteljima.

Čolina kći napustila Srbiju nakon incidenta s bombom: Podijelila fotografije na mreži
Foto: Screenshot Instagram

Podsjetimo, Zdravko Čolić je proveo gotovo dva sata u policiji dajući izjavu povodom incidenta koji se dogodio 3. veljače oko 5 sati ujutro, kada je na njegovu obiteljsku kuću bačena bomba.

Prema neslužbenim informacijama, Čolić je dao iskaz policiji ubrzo nakon povratka iz Hrvatske, gdje je boravio u trenutku događaja. Unatoč ozbiljnosti situacije koja je uznemirila javnost, tijekom razgovora s policijskim službenicima bio je smiren i pribran.

Čolina kći napustila Srbiju nakon incidenta s bombom: Podijelila fotografije na mreži
Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

U policiji su ga pitali sumnja li na nekoga te ima li netko u obitelji neplaćene obveze i neriješene račune, a pjevač je sve negirao. Posebno je naglasio da nema neprijatelje te da tijekom svoje karijere nikada nije imao nesuglasica ni s kolegama, ni sa suradnicima, a niti s obožavateljima.

Ono što se brzo proširilo medijima je Čolićeva izjava u policiji: "Nemam neprijatelje."

Beogradska policija je 6. veljače uhitila dvojicu osumnjičenih za bombaški napad na kuću popularnog pjevača u elitnom gradskom naselju Dedinje.

POGLEDAJTE VIDEO: Krankšvester kod Mojmire o šovinizmu i vojnom roku. Davor: 'Tad je to bilo iživljavanje', Hrvoje: 'Ja sam prizvao savjest'

