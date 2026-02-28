Čolina kći napustila Srbiju nakon incidenta s bombom: Podijelila fotografije na mreži
Lara Čolić se nakon incidenta vratila na društvene mreže te pokazala kako provodi dane
Mlađa kći popularnog pjevača Zdravka Čolića (74), Lara Čolić (19) ponovno se pojavila na društvenim mrežama nekoliko tjedana nakon što je u dvorište njihovog doma u Beogradu bačena eksplozivna naprava.
Prvo je podijelila fotografiju prije izlaska, a ubrzo zatim je otkrila i svoju lokaciju. Čolićeva kći trenutačno se nalazi u Velikoj Britaniji, a svojim pratiteljima pokazuje posebne trenutke s putovanja.
Lara provodi vrijeme u inozemstvu nakon incidenta
Lara u Londonu provodi dane šetajući gradom, uživajući u kavi u lokalnim kafićima i obilazeći poznate znamenitosti. Posebno je se dojmio Big Ben što je pokazala pratiteljima.
Podsjetimo, Zdravko Čolić je proveo gotovo dva sata u policiji dajući izjavu povodom incidenta koji se dogodio 3. veljače oko 5 sati ujutro, kada je na njegovu obiteljsku kuću bačena bomba.
Prema neslužbenim informacijama, Čolić je dao iskaz policiji ubrzo nakon povratka iz Hrvatske, gdje je boravio u trenutku događaja. Unatoč ozbiljnosti situacije koja je uznemirila javnost, tijekom razgovora s policijskim službenicima bio je smiren i pribran.
U policiji su ga pitali sumnja li na nekoga te ima li netko u obitelji neplaćene obveze i neriješene račune, a pjevač je sve negirao. Posebno je naglasio da nema neprijatelje te da tijekom svoje karijere nikada nije imao nesuglasica ni s kolegama, ni sa suradnicima, a niti s obožavateljima.
Ono što se brzo proširilo medijima je Čolićeva izjava u policiji: "Nemam neprijatelje."
Beogradska policija je 6. veljače uhitila dvojicu osumnjičenih za bombaški napad na kuću popularnog pjevača u elitnom gradskom naselju Dedinje.
