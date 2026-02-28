Ančić bez dlake na jeziku: 'Pokazao je kakav je, nadam se da ga više neću vidjeti'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'OVO NIJE ŠOU' /

Marko Ančić dao je izjavu našem reporteru Vehmiru Džakmiću nakon pobjede nad Afganistancem Ahmadom Sadiqpurom, koji je u meč ušao pet kila pretežak, a nakon borbe na FNC 28 je izazvao incident.

"On je pokazao kakva je osoba, da je slab karakter i nadam se da ga neću više vidjeti'', rekao je Ančić i kasnije poručio:

"Ima nekih stvari koje se rade za šou, ali ovo nije šou, ovo se samo zove biti budala."

U videu pogledajte cijelu izjavu.

