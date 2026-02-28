Ančić bez dlake na jeziku: 'Pokazao je kakav je, nadam se da ga više neću vidjeti'

KAOS /
Incident u Slavonskom Brodu nakon pobjede Ančića: 'Ovo samo debil može napraviti'
Marko Ančić dao je izjavu našem reporteru Vehmiru Džakmiću nakon pobjede nad Afganistancem Ahmadom Sadiqpurom, koji je u meč ušao pet kila pretežak, a nakon borbe na FNC 28 je izazvao incident.
"On je pokazao kakva je osoba, da je slab karakter i nadam se da ga neću više vidjeti'', rekao je Ančić i kasnije poručio:
"Ima nekih stvari koje se rade za šou, ali ovo nije šou, ovo se samo zove biti budala."
U videu pogledajte cijelu izjavu.