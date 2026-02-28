Klaonica ili punionica? Siščani biraju između perja i profita: Ekonomija kakvu ni Švicarska nema

ČISTI HRVATSKI ZRAK /

Ali ajde nije samo da su nam Ukrajinci u znak zahvale za nesebičnu pomoć u ratu protiv Rusije dali Jaroslava nego će nam u Sisku izgraditi i klaonicu za 85 milijuna pilića. Htjeli bi valjda da i kod nas na sve strane leti perje kao kod njih u Donbasu, ali naš narod se u miru malo opustio i više nije za krvave obračune. Evo vidite kako našem čovjeku malo treba.

U pravednu borbu hrvatskog naroda za mir i prosperitet na zraku i vodi i ovaj put se uključio general Ante Gotovina. Doduše i general je malo omekanio, nekad bi pravoslavnim investitorima znao mnogo žešće odgovoriti. Zajedno u ratu ne znači i zajedno u miru pa se s druge strane bojišnice našao predsjednik Hvidre i saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić.

"Mislim da bi neke županije trebale biti sretne da imaju ovakvu investiciju. Smatram da zapuštena i ratom stradala područja zaslužuju izgradnju, obnovu i napredak i ne treba ih ostaviti puste zbog zdrave prirode i zdravog zraka", rekao je Đakić.

G. Đakić zaboravio je da se i kantica čistog hrvatskog zraka itekako može dobro prodati, evo na jednoj aukciji na Internetu našli smo je po cijeni od 25 eura. Zamislite kakav bi tek napredak Siščani mogli napraviti da umjesto klaonice pilića imaju punionicu zraka. Doslovce bi im novci iz zraka padali.

Ali kako rekosmo, našem čovjeku ne treba puno. Malo čistog zraka, čiste vode i čistih 60 milijuna eura. A ni ukrajinski investitor nije loše prošao. Zamislite da se narodna buna digla nakon što je uložio svih 600 milijuna. Izgubio bi svih 600. Ovako, ako mu građani blokiraju projekt, ostat će mu čistih 540. I svima dobro. Ekonomija kakvu ni Švicarska nema. Raj za investitore.