Olimpijsko selo ostalo bez zaliha u tri dana: Računica kaže više od dva treninga dnevno u paru

NEMA SNIJEGA? NE, NEMA KONDOMA /

Na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji skandal za skandalom. Prvo je izbila doping afera sa skijaškim skokovima gdje se otkrilo da su pojedini skakači radi bolje aerodinamike svoje penise punili filerima. A sada postoji novi problem u Olimpijskom selu. Ponestalo je kondoma.

Olimpijsko selo za Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu-Cortini suočava se s neočekivanom krizom. Nije to manjak snijega, nije to manjak medalja, već manjak kondoma. Besplatna zaliha od 10.000 komada koja je bila osigurana sportašima je iscrpljena u samo tri dana. Statistika vam sama govori kako izgleda život unutar Olimpijskog sela.

Da, govori nam da, ček da izračunam… Ako je u tri dana potrošeno 10.000 kondoma a na Igrama sudjeluje oko 1500 muških sportaša, kad podijelimo 10.000 s 1500 pa onda opet s tri… u bokte, dobijemo da je svaki od njih u prosjeku imao više od dva puta dnevno trening u paru s nekom sportašicom. Ili sportašem. Ovisno koji sport je u pitanju.