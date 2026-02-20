Šprajc u svom stilu: Bolek Dabro nije pjevao policajki nego je pjevao kako policija svira

'LELEK I BOLEK' /

Protekli tjedan obilježio je izbor hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije i ovog puta su i kritika i publika složni da imamo hit koji bi nam konačno mogao donijeti pobjedu na Euroviziji i koji će najbolji način cijelom svijetu predstaviti Hrvatsku. Pobjednik Dore 2026. je grupa "Lelek i Bolek".

Eurovizijski analitičari tvrde da bi naš predstavnik na pjesmi Eurovizije u Beču s lakoćom mogao dobiti i dragocjene bodove susjednih zemalja, prije svega Srbije s kojom je na izvjestan način vezan i pupčanom vrpcom, ali i Izraela, jer su i Srbi i Židovi emotivno vezani za 'grobnicu od zlata' i lako će se u ovoj pjesmi prepoznati.

Naravno kao i uvijek ima i glazbenih kritičara koji traže dlaku u jajetu pa misle da pjesma nije primjerena europskom tržištu pop glazbe. Smatramo da je potpuno neprimjereno osuđivati pjesme koje izvode "Lelek i Bolek" jer one također imaju svoju publiku i uglavnom je to ista obiteljska publika.

Uostalom da bi Lolek i Bolek došli do pjesme Eurovizije naporno su vježbali i uštimavali harmoniku nastupajući po kuhinjama i seoskim dvorištima, živjeli od donacija i polako, ali sigurno gradili status estradne zvijezde.

"U pokladama se u svakakve likove oblače ljudi, svakakvi likovi se spaljuju u pokladama, svašta se pjeva u pokladama i čuli ste prije nekoliko godina pjesmu policajki", kaže DP-ov Stipo Mlinarić Ćipe.

Čuli smo pjesmu policajki, ali ovdje Bolek Dabro nije pjevao policajki nego je pjevao kako je policija svirala. Naime, sasvim prigodno članovi njegovog pratećeg orkestra na pokladama u Komletincima bili su - policajci. Drugim riječima, Dabro pjeva kako policija svira te je time lišen svake odgovornosti za počinjenu štetu obližnjim bubnjićima.