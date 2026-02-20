Velika pobuna u Sisku i okolici: 'Ovo je rat, samo drugim sredstvima'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'KATASTROFA' /

I Goran Višnjić, ovih dana poziva na prosvjed protiv izgradnje 20 megafarmi pilića u Sisku i okolici. Ostat će nam zagađenje, smrad i uništena priroda, kaže glumac s uspješnom holivudskom karijerom. Ukrajinski investitor planira izgradnju farme i klaonice, projekt je vrijedan 608 milijuna eura. Ali građanske inicijative misle da to znači ekološku katastrofu. U subotu se zbog toga u Zagrebu održava prosvjed.

"Šišćani ne žele biti Smetlišćani! Ispada kao da nam netko opet uzima našu zemlju kao 91. godine. Ovo je rat, samo drugim sredstvima", rekao je predstavnik inicijative Željko Rodić.

