'KATASTROFA' /

Velika pobuna u Sisku i okolici: 'Ovo je rat, samo drugim sredstvima'

I Goran Višnjić, ovih dana poziva na prosvjed protiv izgradnje 20 megafarmi pilića u Sisku i okolici. Ostat će nam zagađenje, smrad i uništena priroda, kaže glumac s uspješnom holivudskom karijerom. Ukrajinski investitor planira izgradnju farme i klaonice, projekt je vrijedan 608 milijuna eura. Ali građanske inicijative misle da to znači ekološku katastrofu. U subotu se zbog toga u Zagrebu održava prosvjed.

"Šišćani ne žele biti Smetlišćani! Ispada kao da nam netko opet uzima našu zemlju kao 91. godine. Ovo je rat, samo drugim sredstvima", rekao je predstavnik inicijative Željko Rodić.

Više o tome saznajte u prilogu.

20.2.2026.
8:58
Borko Brunović
ProsvjediFarmeSisakGoran Višnjić
