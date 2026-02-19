FREEMAIL
IZAZOVNA KRIZA /

Dalmatinske bolnice pred slomom? Ravnatelji poslali apel: 'Ne možemo izdržati sezonu'

Dalmatinske bolnice pred novim su izazovom. Zbog sve većeg pritiska na hitne prijeme i odlaska zdravstvenih djelatnika - ravnatelji pet dalmatinskih bolnica traže pomoć od ministrice zdravstva. Boje se da za turističku sezonu neće biti spremni. 

Dok statistike pokazuju kronični manjak liječnika i sestara, oni koji sustav najviše koriste, u njemu vide i ono što brojke ne prikazuju, a u najvećoj dalmatinskoj bolnici, onoj splitskoj, manjak pokušavaju premostiti unutrašnjom reorganizacijom i stalnim natječajima.

"Mi smo evo s naslova KBC – a raspisali i stipendije za ovaj kadar koji je deficitaran, za medicinske sestre, upravo s ciljem da bi smo si u budućnosti osigurali barem jedan dio potreba s tog naslova", rekao je Krešimir Dolić, ravnatelj KBC Split. Više pogledajte u prilogu.

19.2.2026.
20:19
Rade Županović
