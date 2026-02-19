Kakve tajne podatke je Andrew otkrio Epsteinu? Hrvatska analitičarka: 'To nisu sitnice...'

Brat kralja Charles III, Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je na svoj 66. rođendan zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti. Policija ga je privela u postaju dok su istražitelji istodobno pretraživali njegove nekretnine.

Ovo je prvi put u modernoj britanskoj povijesti da je uhićen član uže kraljevske obitelji. Andrew je i ranije bio u središtu skandala zbog povezanosti s osuđenim seksualnim predatorom Jeffrey Epstein, no ovo je dosad najozbiljniji udarac za monarhiju.

Detalji istrage zasad nisu poznati, ali slučaj je izazvao ogroman interes javnosti i otvorio nova pitanja o odgovornosti i privilegijama kraljevske obitelji.

RTL Danas razgovarao je s Mirjanom Rakić, vanjskopolitičkom analitičarkom o uhićenju Andrewa te kakav je to utjecaj imalo na kraljevsku obitelj.

Je li vas iznenadilo uhićenje kraljevog brata Andrewa?

"Pa sigurno da me je iznenadilo. Ja mislim da je sve i u Velikoj Britaniji iznenadio način na koji je on priveden. Dakle, došlo mu se na vrata. To je onaj trenutak iznenađenja. Nije ga se pozvalo u policiju da dođe svjedočiti ili da ga se pita, nego su mu došli s, ne znam, osam automobila, gdje su nastavili s pretresom kuće - da se nađu određeni dokumenti. Dakle, tu se odmah vidjelo u samom startu da je nije samo u pitanju Epstein i ovi dokumenti, koji su već tri milijuna objavljeni, nego da se traži i nešto drugo. A to su te financijske zamrzlame koje su vrlo neugodne, jer on je neko vrijeme bio izaslanik za trgovinu. Dakle, to je na neki način počasna funkcija, jer svatko, pogotovo recimo u tim nekim pregovaranjima, gdje je Velika Britanija sklapala ugovore, pogotovo u jugoistočnoj Aziji i srednjoj Aziji. Uvijek taj netko iz kraljevske obitelji daje neku notu ozbiljnosti."

Što je mogao otkriti Epsteinu? Kakvi su to tajni podatci?

"Upravo ti koje je on čuo tamo - na koji su se način ugovori sklapali, pod kojim uvjetima, na koji način će utjecati na burzu. Dakle, on je od toga i imao materijalne koristi. Od bivših premijera Gordon Brown, koji je bio u to vrijeme kada je on bio izaslanik, predočio je policiji memorandum od pet stranica vezano uz te poslove. To nisu sitnice."

Charles je dao punu potporu istrazi. Ranije je bratu oduzeo titulu i izbacio ga s imanja Windsor - jesu li se uspjeli distancirati od njega?

"Teško se to može tako. Da će se nešto dogoditi bilo je jasno prije par dana kad je kralj izjavio da će oni apsolutno surađivati s policijom. Tu se nagovijestilo da je nešto puno ozbiljnije nego istraga oko (Epstenovih) dokumenata, ali će Andrew poći u Ameriku i svjedočiti pred Kongresom. Neće jer ne mora. Ni Kongres nema te zakonske mogućnosti da ga privede."

Je li moguće da su znali za njegovo sporno ponašanje?

"E to je veliko pitanje i to je sad jedna neugoda. Andrew je sad u pritvoru 24 sata, nakon čega se mora odlučiti da li ide na slobodu ili će ga se zadržati u pritvoru i pokrenut proces. Ako se proces pokreće, i on će dati iskaz, on samim time može vrlo neugodan iskaz dati za samog kralja. To bi moglo biti puno neugodnije, jer tu sad stojite pred zidom, jer kralj u Engleskoj ne može biti izveden pred svoj sud, ni po Ustavu."

Koliki je ovo udarac za britanski dvor - ipak nismo imali ovakav slučaj u modernoj povijesti?

"To je jedna velika neugodnost. Koliko god kralj Charles pokušava modernizirat monrahiju i biti puno pristupačniji - recimo, u ovim reakcijama prije jedno 20-ak godina, to bi se puno teže događalo da on reagira odma. On je praktički jutros, nakon toga što se dogodilo, reagirao isto tako da će surađivati s policijom. Na neki načini nisu reagirali. To je zapravo još uvijek nešto što je ostalo od te kraljevske aureole. Dakle, kad oni izlaze da ih zapravo ne možete zaskočiti pitanjima, ako oni ne žele odgovarati. To se danas vidjelo i na ovom tjednu mode u Londonu - da su bila dva pokušaja - njegovog dolaska i njegovog izlaska - da su novinari pokušali dobiti njegov komentar o Andrewu. Tu je ostala tišina, on se smiješkao i to je bilo to."

Je li moguć i pad britanskog premijera Keira Starmera zbog imenovanja bivšeg veleposlanika u SAD-u, koji je imao bliske odnose s Epsteinom?

"Starmer je već prošao svoju havariju, prošao je press konferenciju na kojoj je otvoreno govorio i uspio je smiriti stanje. Tu je sad pitanje Andrewa i pitanje kraljevske obitelji. Ja sumnjam da bi kralj izašao pred novinare i odgovarao na pitanja, pa čak i princ Wiliam, koji je puno otvoreniji u tim nekim iskazima i brži. Starmer je drugi dio te cijele priče."

Razni moćnici spominju se u Epsteinovim dokumentima od Billa Gatesa do Billa Clintona... Tko bi mogao biti sljedeći?

"To je teško utvrditi iz jednostavnog razloga, ako tu mislite na američkog predsjednika (Donalda Trumpa), ja sumnjam na to. Imate ravno tri milijuna i ne znam ni ja koliko dokumenata - to što ste vi bili s nekim u avionu, to što su vas snimili s nekim, to nije podloga za tužbu. Ja sam gledala izravno prijenos iz Kongresa kada je državna odvjetnica bila ispitivana - to je bilo prestrašno. Ona je bila toliko arogantna - prvo pitanje je bilo dal' će se ispričat žrtvama, to su te mlade djevojke koje su u to doba bile privedene, zahvaljujući Epsteinu i Maxwellici - ona je krenula u napad na kongresnike, koliko je napravljeno u vrijeme Trumpa. To kao nepostoji. Dok god se neće otkriti nešto što može zapravo povući veće zakonske stvari, a to je ovaj pokušaj trgovine Maxwellice da će ona otkriti, ako je se oslobodi. "