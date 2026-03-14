Vrtlarica objasnila kako cvijeće i nasade zaštiti od ptica: 'Možda zvuči neobično'

Nemojte bacati svoje stare CD-ove u smeće jer se mogu pokazati iznimno korisnima za vrtlare koji ovog proljeća žele zaštititi svoje cvijeće, travnjake i tek iznikle sadnice od ptica. Iako možda zvuči neobično, s dolaskom proljeća biljke su najranjivije i tek počinju svoj rast, a upravo tada im je potrebna zaštita.

Proljeće je također sezona gniježđenja za mnoge ptice. Vrste poput kosova, golubova i vrabaca neprestano pretražuju vrtove u potrazi za sjemenkama i hranom kako bi prehranile svoje mlade. U tom razdoblju ptice mogu brzo stvoriti kaos u vrtu, iskopavajući svježe posađeno sjeme te grickajući cvjetne pupoljke i mlade izdanke trave.

Kako bljesak svjetlosti plaši ptice?

Vrtovima može biti teško napredovati ako se ptice ne drže podalje od biljaka u rano proljeće, a Tanya Anderson, vrtlarica i osnivačica stranice Lovely Greens, smatra da je vješanje CD-ova izrazito učinkovit način za njihovo odvraćanje.

Tanya je objasnila princip koji stoji iza ove metode. "Zavežite stare CD-ove koncem na voćke, grmlje ili negdje drugdje u vrtu. Njihove reflektirajuće površine bljeskat će kako se njišu na povjetarcu, plašeći ptice", savjetuje ona.

CD-ovi plaše ptice odbijanjem sunčeve svjetlosti i stvaranjem iznenadnih bljeskova, koje one često zamjenjuju za brze pokrete predatora, piše Mirror.

Ptice su instinktivno oprezne, osobito tijekom sezone gniježđenja, a neočekivani pokreti i svjetlost potiču ih da zadrže udaljenost. Bljeskanje ih također može zbuniti tijekom leta, smanjujući vjerojatnost da će sletjeti u vrt i time umanjujući priliku da oštete travnjak ili biljke.

Jednostavna primjena za maksimalan učinak

Ova jednostavna tehnika ne funkcionira samo s CD-ovima, već jednako dobro djeluje i s trakama aluminijske folije, starim metalnim poklopcima od pita ili čak s namjenskom trakom za odvraćanje ptica, jer sve rade na istom principu refleksije svjetlosti.

Ako volite hraniti ptice i ne želite ih u potpunosti otjerati, jednostavno postavite CD-ove samo u one dijelove vrta koje želite zaštititi, poput povrtnjaka ili travnjaka, dok ih držite podalje od hranilice ili pojilice za ptice. Na taj način možete uživati u njihovoj prisutnosti bez štete za usjeve.

Djeluje li na sve vrste ptica?

Vrijedi napomenuti da su manje ptice poput crvendaća, zeba i češljugara manje osjetljive na ovaj trik. One se obično hrane bliže tlu i manje je vjerojatno da će primijetiti CD-ove koji vise na višim mjestima. Također su naviknutije na ljude, pokazuju više znatiželje i sklonije su istražiti sjajni predmet umjesto da pobjegnu od njega.

CD-ovi se pokazuju učinkovitijima protiv većih ptica, poput golubova, jer su one prirodno opreznije s obzirom na to da su lakši plijen za predatore. Njihove veće oči također brže uočavaju iznenadne bljeskove svjetlosti, a sporije su od manjih ptica, pa moraju biti pažljivije pri odabiru mjesta za slijetanje jer im je bijeg od opasnosti teži.

Veće ptice mogu nanijeti i znatno veću štetu vrtu, no ulaganje od samo nekoliko minuta u vješanje CD-ova na povišena mjesta, poput drveća, može ih uspješno držati podalje tijekom cijelog proljeća.

