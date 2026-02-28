Korov će brzo nestati uz ova dva sastojka koja vjerojatno imate u svojoj kuhinji, samo oprezno

Nakon hladnih zimskih dana, vrtlari i vlasnici kuća možda su primijetili korov koji se počinje pojavljivati ​​na terasama, prilazima i između ploča na stazi. Uklanjanje ovog korova može biti teško, posebno ako želite izbjeći snažna kemijska sredstva za njegovo uništavanje.

Korov možete ukloniti ručno pomoću vila ili sličnog alata, ali to može biti naporno i često nije moguće za osobe s problemima s leđima ili koljenima.

Umjesto toga, ljubitelj vrtlarstva i prirode Ifzaal, koji se na TikToku predstavlja kao @naturewithifzaal, podijelio je jednostavno rješenje od dva sastojka za uklanjanje korova s terasa i popločanih površina bez upotrebe jakih kemikalija. U videu iz prošle godine podijelio je kako napraviti vlastito domaće sredstvo za uništavanje korova koristeći bijeli ocat i sodu bikarbonu.

Oba sastojka mogu se kupiti online ili u lokalnom supermarketu, a možda ih već imate u svojim kuhinjskim ormarićima, piše Express.

Kako napraviti domaći herbicid?

Ifzaal je dodao dvije do tri žlice sode bikarbone u bocu s raspršivačem. On je koristio lijevak kako bi spriječio prosipanje praha. Zatim je dodao bijeli ocat.

"Ne žurite s ovim korakom jer kada ocat dođe u kontakt sa sodom bikarbonom, uzrokuje reakciju. Kao što ovdje vidite, pjeni se", upozorio je.

Predložio je da pričekate da se soda bikarbona slegne prije dodavanja octa, malo po malo.

Promiješajte smjesu, stavite mlaznicu za raspršivanje na bocu i spremni ste.

Kako koristiti domaći herbicid?

Iako je otopina nevjerojatno učinkovita, ne smije se koristiti za uklanjanje korova na travnjacima, jer će vjerojatno ubiti vašu travu.

"Poprskajte obilnu količinu otopine po korovu i vidjet ćete da će u roku od 24 sata početi 'umirati', posebno ako je sunčan dan", otkrio je Ifzaal.

