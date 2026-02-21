Jednostavan trik s nesvakidašnjom 'poslasticom' privući će crvendaće u vaš vrt: 'Isplatit će se'

Mnogi sanjaju o tome da crvendaći postanu redoviti posjetitelji njihovih vrtova, a postoji jednostavna tehnika kojom možete privući ove simpatične ptice. Crvendaći zauzimaju posebno mjesto u srcima brojnih ljubitelja prirode, zbog čega je njihova pojava u vrtu uvijek dragocjen trenutak.

Ono što možda ne znate jest da je njihovo privlačenje lakše nego što mislite i zahtijeva samo jednu njima omiljenu 'poslasticu' kako biste ih potaknuli na redovite posjete. Zapravo, ovi pernati prijatelji mogli bi postati iznenađujuće poznati pratitelji, jer postoji posebna poslastica koju toliko obožavaju da će se stalno vraćati po još.

Kako zadobiti povjerenje ovih plašljivih ptica

Iako hrana igra važnu ulogu, ključ uspjeha leži u strpljenju i stvaranju osjećaja sigurnosti. U jednom videu objavljenom na društvenim mrežama, stručnjak poznat kao Haze Outdoors detaljno je objasnio što je potrebno za uspostavljanje veze s ovim pticama. Uz snimku je podijelio i objašnjenje: "Jeste li ikada primijetili da se crvendać pojavi baš onda kad vam je to najviše trebalo? Evo kako zaslužiti njihovo povjerenje, bez ikakvog forsiranja."

Naglasio je kako crvendaći ne reagiraju na dozivanje ili proganjanje, već na mirnoću, dosljednost i poštovanje. "Vraćajte se na isto mjesto, ostanite nisko pri tlu i mirni, izbjegavajte izravan kontakt očima i dopustite znatiželji da odradi svoje. Budite strpljivi, jer povjerenje se gradi polako", savjetuje on.

Hrana može pomoći, ali pravi signal koji šaljete jest sigurnost. Kada crvendać odluči prići bliže, to je zato što ste postali dio krajolika, a ne prijetnja. Mnogi ljudi vjeruju da se crvendaći pojavljuju kao podsjetnici na voljene osobe koje su preminule, kao tihi pozdravi i trenuci utjehe. Bilo da to smatrate simbolikom ili slučajnošću, njihova prisutnost često se doima namjernom.

Tajna poslastica koju obožavaju

U svom videu, Haze Outdoors otkrio je i tajnu 'poslasticu' koja će ih sigurno privući. "Trebat će vam crvi brašnari", objasnio je. "Nosite isti šešir i istu odjeću svaki dan kako bi se ptica navikla na vas i osjećala sigurno."

Proces je postupan. "Na kraju će skupiti hrabrost i doći pojesti nekoliko crva na par metara udaljenosti od vas. Postupno približavajte posudu s crvima, a zatim ih nekoliko raspršite po klupi i nekoliko stavite u ruku. Bit će bliskih susreta, ali na kraju će se vaša strpljivost isplatiti, a nagrada je veličanstvena", dodao je.

Zašto baš crvi brašnari?

Možda niste znali, ali crvendaći apsolutno obožavaju crve brašnare. Smatraju se hranjivim i proteinima bogatim obrokom, idealnim za hranilice za ptice. Ovaj izvor hrane posebno im je drag tijekom sušnih ljetnih mjeseci kada je prirodnih glista manje, kao i tijekom zimske hladnoće. Iako preferiraju žive crve brašnare, rado će jesti i sušene.

Ako koristite sušene crve, važno ih je prethodno namočiti u vodi petnaestak minuta kako bi se rehidrirali, što je posebno bitno kod hranjenja mladih ptica. Postavite ih u plitke posude na tlu ili blizu grmlja kako biste ih namamili. Crvendaći ne spadaju u tipične ptice koje se hrane sjemenkama, već u kategoriju ptica mekokljunki. Upravo zato su im poslastice bogate proteinima, poput crva brašnara, ključan dio dodatne prehrane.

Samo jedna šaka crva brašnara dovoljna je da učini čuda. Djeluju izvanredno u privlačenju ovih predivnih ptica i omogućuju vam da uživate u njihovoj prisutnosti izbliza.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima