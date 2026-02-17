Div od 70 kg voli se maziti i veliki je plašljivac: 'Boji se vreća za smeće, poštara...'

Pas visok 190 centimetara i težak 70 kilograma? To je div kojeg je Alice Banister (21) iz Peak Districta dobila dok je bio beba. Njezina njemačka doga Wellington doslovno je viši od nje i šokira sve koji ga upoznaju.

Alice je Wellingtona dobila kao štene i nije imala pojma u kakvog će diva izrasti. "Sada se moram nositi sa svakodnevnim problemima za koje nikada nisam mislila da ću ih imati", priznaje mlada vlasnica.

Od pljuvanja po zidovima i stropovima do očajničkog pokušaja da ugura divovskog psa u auto, život s Wellingtonom definitivno nije dosadan. Ipak, Alice govori o njemu s ljubavlju, nazivajući ga "ogromnom, slatkom budalom."

"Cijeli život sam imala koker španijele, pa je ovo definitivno promjena. Ali što je pas veći, više ga volim", kaže Alice.

Razlike su doista očite. "Ja sam visoka oko 163 cm i težim oko 50 kg. Zadnji put kad smo išli veterinaru, Wellington se bojao stati na vagu, ali mislimo da teži oko 64 kg i visok je 188 cm kad stoji na stražnjim nogama", kaže ova mlada Britanka. "Čak je viši od mog dečka koji ima 183 cm", smije se Alice.

No Wellington nije svjestan koliko je ogroman. Još uvijek pokušava sjesti ljudima u krilo i stisnuti se u male prostore. "Također ometa moje online sastanke, gdje zabaci glavu ispred računala i njegova glava zauzme cijeli kadar. Voli se igrati i s malim psima, iako ih pritom zamalo zgazi", opisuje Alice težak suživot s ovim umiljatim divovskim psom.

Unatoč veličini, Wellington je priča Alice pravi plašljivac. "Iako je ogroman, boji se mnogih stvari, poput vreća za smeće, poštara, pjenušavih gaziranih pića koja šušte, terminala za kartice koji pište, ljudi u reflektirajućim prslucima i glasnih zvukova," kaže, iznenađena popisom stvari kojih se njezin ljubimac boji, piše Profimedia.

A kupanje? To je posebno poglavlje. "Više ga ne možemo podignuti u kadu, pa ga moramo prskati crijevom u vrtu. Ali voda mora biti topla", kaže Alice. Kad se uplaši, traži utjehu od plišane igračke i odbija izlaziti na vjetar ili kišu. "Doslovno ga moramo vući van da piški", dodaje.

Wellington je također toliko velik da mu ne odgovaraju obične ogrlice ili odjeća za pse. Zato nosi opremu namijenjenu konjima.

