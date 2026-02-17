FREEMAIL
PRIMLJENO NA ZNANJE

HNS se oglasio nakon podizanja optužnice protiv Tomislava Svetine

HNS se oglasio nakon podizanja optužnice protiv Tomislava Svetine
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Optužnica je podignuta u okviru njegovog djelovanja u Zagrebačkom nogometnom savezu (ZNS)

17.2.2026.
14:02
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
HNS se oglasio nakon što je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo optužnicu protiv Tomislava Svetine zbog zlouporabe položaja i ovlasti, što je RTL Danas doznao u ponedjeljak

"Hrvatski nogometni savez primio je na znanje da je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo optužnicu protiv djelatnika HNS-a, g. Tomislava Svetine, zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. Kaznenog zakona.

Optužnica je podignuta u okviru njegovog djelovanja u Zagrebačkom nogometnom savezu (ZNS), gdje je izabran od strane Skupštine te organizacije te o njegovom statusu i eventualnim odlukama vezanima za funkciju predsjednika ZNS-a odlučuju nadležna tijela ZNS-a u okviru vlastitih statutarnih procedura.

Hrvatski nogometni savez nema uvid u cjelovitu dokumentaciju izvan javno dostupnih informacija, ali će pozorno pratiti tijek ovog postupka te će, u slučaju potvrde ove optužnice od strane nadležnog suda, donijeti odgovarajuće odluke, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, štiteći pritom ugled i integritet HNS-a", stoji u priopćenju HNS-a,

HnsTomislav SvetinaZns
