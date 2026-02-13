Zašto je Tomislav Svetina bio u delegaciji HNS-a na ždrijebu Lige nacija?

Ždrijeb za novu sezonu Lige nacija donio je i novu dozu nogometnih uzbuđenja vezanih uz Hrvatski nogometni savez.

Reprezentacija je dobila skupinu smrti, a sama ceremonija otkrila je još nekoliko zanimljivih stvari. Kao prvo izbornik Zlatko Dalić uopće nije išao na ždrijeb već je poslao svog pomoćnika Vedrana Ćorluku. Uz popularnog Čarlija je tu bio i predsjednik HNS-a, Marijan Kustić te očekivano i glasnogovornik Tomislav Pacak. Bio je tu i novi glavni tajnik HNS-a Josip Tomaško, ali na iznenađenje svih došao je i stari tajnik Tomislav Svetina.

Ekipa s dočeka

Svetina je, podsjetimo, nakon crnih mu Udovica, gdje se s Božidarom Šikićem i 'ekipom s dočeka Nove godine u Dubrovniku' našao u društvu Zdravka Mamića, odstupio s položaja glavnog tajnika, ali je unatoč velikoj buri u javnosti ostao raditi unutar Saveza.

"Svetina se još proljetos akreditirao za ovu ceremoniju te slijedom toga ne treba tražiti dublje konotacije ili tajnovitost", pišu Sportske novosti kako im je neslužbeno rečeno iz HNS-a.

Nakon afere i bijesa nogometne javnosti kojeg je Svetina izazvao u Hrvatskoj, on eto najnormalnije putuje na veliki događaj Saveza i reprezentacije, u miru čekajući nekakvu konkretizaciju njegove nove pozicije. Jer ako ima akreditaciju još od proljeća, najbolje da onda tamo i ode bez obzira što se u međuvremenu dogodilo.

Pitanje je onda od kad novi tajnik Tomaško ima akreditaciju i kad je ona već toliko bitna, što se dogodilo s onom Zlatka Dalića...

