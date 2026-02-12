Hrvatska doznaje skupinu u natjecanju u kojem smo sami vrh: Evo koje reprezentacije prijete

U 18 sati u Bruxellesu se održava Ždrijeb za Ligu nacija 2026./27.

Najava

Hrvatska reprezentacija je prošlo izdanje završila na osmom mjestu nakon što je u četvrtfinalu izgubila od Francuske. Sljedeće će izdanje igrati ponovno u najjačoj ligi A. U ždrijebu će biti u drugom potu s Danskom, Nizozemskom i Italijom što znači da s tim reprezentacijama neće igrati u skupini.

Portugal, Španjolska, Njemačka i Francuska prijete Hrvatskoj iz prvog pota.

U trećem su potu Srbija, Belgija, Engleska i Norveška.

U četvrtom potu su Wales, Češka, Grčka i Turska.

Skupine počinju 24. rujna ove godine, a reprezentacije bi u produženom međunarodnom terminu do 6. listopada trebale odigrati čak četiri utakmice. Preostala dva dvoboja će odigrati od 12. do 17. studenoga. Četvrtfinalni dvoboji su na rasporedu od 25. do 30. ožujka 2027., a završni turnir će biti održan u lipnju.

POGLEDAJTE VIDEO: Sredinom veljače će se znati kada će se Joško Gvardiol vratiti na teren