Renesansa Martina Baturine: Dalić bi se mogao naći u situaciji u kojoj neće imati izbora

Sve se promijenilo u 2026. godini za Martina Baturinu. Njegov dolazak u ljeto prošle godine u ambicioznog talijanskog prvoligaša Como iz zagrebačkog Dinama nije počeo dobro i sve je upućivalo na to da bi njegova priča mogla biti još jedna o talentiranom Hrvatu koji se nije snašao nakon odlaska iz Lijepe Naše te da mu se sprema vrlo loš scenarij. No, Baturina se u 2026. čudesno 'preporodio', počeo briljirati i sada mu se divi cijela Italija.

Uz to, svojim sjajnim nastupima posao je i poruku Zlatku Daliću, koji ga neće smjeti izostaviti s popisa hrvatske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo ako se njegova forma i "renesansa" u Italiji nastavi.

No, krenimo redom.

Baturina je iz Dinama u Como stigao u lipnju 2025. za odštetu od oko 18 miljuna eura, koja se uz potencijalne bonuse može popeti na 25 milijuna. Jako su velik novac, dakle, Talijani uložili za njega. No početak je bio, u najmanju ruku, razočaravajući.

Baturina se nije tako brzo snašao u Serie A, ligi nemjerljivo jačoj od HNL-a, i sve je upućivalo na to da bi se njegov transfer mogao pokazati kao promašaj Coma. Pod vodstvom trenera Cesca Fabregasa dobivao je prilike, nastupio je u Serie A u 11 utakmica, od čega u tri od prve minute, na terenu je proveo samo nešto više od 350 minuta i zabio jedan gol te jednom asistirao.

Foto: Jonathan Moscrop/zuma Press/profimedia

Talijanski su mediji, poput Gazzette dello Sport, njegov su start opisali kao "stentato" – mučan, težak i neuvjerljiv.

Počele su se u tim trenucima javljati velike sumnje u njega, kritičari u isticali da će biti vrlo skupa promašena investicija. Tada je i izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić rekao da je zabrinut za mlade igrače, među kojima je i Baturina, koji nemaju dovoljnu minutažu te dao naslutiti da u takvom stanju neće dobiti poziv za Svjetsko prvenstvo.

Preokret

A onda, potpuno iznenada, u 2026. godini se sve promijenilo. Početak njegovog preporoda se dogodio 10. siječnja u utakmici protiv Bologne kada je ušao s klupe i golom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade donio Comu bod (1:1). Nakon toga je u sljedećoj utakmici, devet dana kasnije na gostovanju kod Lazija zabio za vodstvo u drugoj minuti, a do kraja utakmice upisao je i asistenciju Nicu Pazu za pobjedu 3:0. Bila je to njegova do tada najbolja utakmica u Italiji i prva kojom je pokazao da Como u njemu ima pravog majstora.

Foto: Tiziano Ballabio/ipa Sport/ipa-agency.net/shutterstock Editorial/profimedia

Potom je u velikoj pobjedi Coma protiv Torina (6:0), opet upisao gol i asistenciju. Talijanski mediji tada su u potpunosti promijenili svoj narativ. Priča o potencijalnom promašaju pretvorila se u priče o "eksploziji talenta" i "nezaustavljivom Hrvatu".

U posljednjoj utakmici, četvrtfinalu Kupa protiv Lazija ponovno je zabio za vodstvo, a onda je bio i nepogrešiv s bijele točke u dramatičnom raspucavaju u kojemu je Como izborio polufinale.

Foto: Sofascore

Baturina se potpuno adaptirao na talijanski nogomet i igru ekipe Cesca Fabregasa, koji nije skrivao oduševljenje njegovim nastupima.

"On je vrlo inteligentan, a i obrambeno je na vrlo visokoj razini. Povezuje se sjajno s igračima poput Nica Paza, može zabijati i asistirati. Svaka mu čast, nikada nije odustao", istaknuo je Fabregas.

Foto: Giuseppe Maffia/alamy/profimedia

Baš je tom svojom upornošću i nepokolebljivim duhom koji je sada počeo davati sjajne rezultate Baturina poslao i poruku Daliću pred kojime će uskoro biti vrlo lagana odluka. Ako Marin nastavi igrati na ovoj razini, on jednostavno mora biti među putnicima na ovogodišnji Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

