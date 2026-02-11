FREEMAIL
MARTINOVO BUĐENJE /

Italija piše o Baturini: 'Napredak je očit, Como dobio vođu'

Italija piše o Baturini: 'Napredak je očit, Como dobio vođu'
Foto: Agostino Gemito/zuma Press/profimedia

Baturina je bio igrač utakmice

11.2.2026.
7:25
Sportski.net
Agostino Gemito/zuma Press/profimedia
Nogometaši Coma izborili su polufinale talijanskog Kupa nakon pobjede nad Napolijem boljim izvođenjem jedanaesteraca (8:7). U regularnom dijelu završilo je 1:1, a ključnu ulogu imali su Hrvati, Smolčić je izborio kazneni udarac, Baturina ga realizirao, a obojica su bili precizni i u raspucavanju. Comu je to prvo polufinale nakon 40 godina.

Talijanski mediji ističu njihov doprinos, posebno Baturinin napredak i sigurnost s bijele točke. U 2026. godini je u odličnoj formi – u šest utakmica zabio je četiri gola i upisao tri asistencije. Ukupno ima pet pogodaka i četiri asistencije u 18 nastupa, dok je Smolčiću ovo bila 19. utakmica sezone.

Prema Sofascoreu, Baturina je bio igrač utakmice (8.0), a Smolčić drugi najbolje ocijenjeni u momčadi (7.7). Talijanski mediji Baturinu opisuju kao “mirnog i hladnokrvnog”, dok Smolčićev izboreni penal vide kao ključan trenutak susreta.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić izašao pred novinare i potvrdio raskid s Vučevićem

Martin BaturinaSerie AComo
