Italija piše o Baturini: 'Napredak je očit, Como dobio vođu'

Nogometaši Coma izborili su polufinale talijanskog Kupa nakon pobjede nad Napolijem boljim izvođenjem jedanaesteraca (8:7). U regularnom dijelu završilo je 1:1, a ključnu ulogu imali su Hrvati, Smolčić je izborio kazneni udarac, Baturina ga realizirao, a obojica su bili precizni i u raspucavanju. Comu je to prvo polufinale nakon 40 godina.

Talijanski mediji ističu njihov doprinos, posebno Baturinin napredak i sigurnost s bijele točke. U 2026. godini je u odličnoj formi – u šest utakmica zabio je četiri gola i upisao tri asistencije. Ukupno ima pet pogodaka i četiri asistencije u 18 nastupa, dok je Smolčiću ovo bila 19. utakmica sezone.

Prema Sofascoreu, Baturina je bio igrač utakmice (8.0), a Smolčić drugi najbolje ocijenjeni u momčadi (7.7). Talijanski mediji Baturinu opisuju kao “mirnog i hladnokrvnog”, dok Smolčićev izboreni penal vide kao ključan trenutak susreta.

