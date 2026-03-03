FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VATRENA UVERTIRA /

Pogledajte pakleni doček: Navijači Barce zasuli bakljama i razbili prozor na autobusu Atletica

Pogledajte pakleni doček: Navijači Barce zasuli bakljama i razbili prozor na autobusu Atletica
Foto: Matteo Secci/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Uzvratna utakmica polufinala španjolskog Kupa kralja između Barcelone i Atletico Madrida imala je i vatrenu uvertiru. 

Gosti iz glavnog grada stigli su u Kataloniju s 4:0 prednošću, a iako su šanse za preokret Barcelone doista minimalne, ne bi to bio prvi put da ostvare takav čudesan podvig; svi dobro pamte uzvrat s PSG-om u Ligi prvaka prije devet godina, kada su Katalonci nadoknadili upravo 0:4 iz prve utakmice i pobijedili 6:1. 

Upravo taj senzacionalni scenarij večeras sanjaju domaći navijači, punim srcem vjeruju u njega, a to su dokazali i "prijemom" koji su priredili svojoj momčadi. 

U ulici koja vodi prema legendarnom Camp Nouu okupili su se u ogromnom broju te krenuli s pjesmom i velikom bakljadom. 

U takvoj pozadini do stadiona je stigao i autobus s Barceloninim igračima, ali pravi kaos nastao je kada je stigao i autobus Atletica. 

On je u toj namjeri nastradao te mu je pritom razbijeno staklo. 

Skupina huligana je, naime, raznim predmetima gađala autobus koji se provlačio, i to sve dok su u njemu bili igrači. Video možete pogledati OVDJE

3.3.2026.
21:44
Sportski.net
Matteo Secci/Zuma Press/Profimedia
BarcelonaAtleticoKup Kralja
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx