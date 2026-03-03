Pogledajte pakleni doček: Navijači Barce zasuli bakljama i razbili prozor na autobusu Atletica

Uzvratna utakmica polufinala španjolskog Kupa kralja između Barcelone i Atletico Madrida imala je i vatrenu uvertiru.

Gosti iz glavnog grada stigli su u Kataloniju s 4:0 prednošću, a iako su šanse za preokret Barcelone doista minimalne, ne bi to bio prvi put da ostvare takav čudesan podvig; svi dobro pamte uzvrat s PSG-om u Ligi prvaka prije devet godina, kada su Katalonci nadoknadili upravo 0:4 iz prve utakmice i pobijedili 6:1.

Upravo taj senzacionalni scenarij večeras sanjaju domaći navijači, punim srcem vjeruju u njega, a to su dokazali i "prijemom" koji su priredili svojoj momčadi.

U ulici koja vodi prema legendarnom Camp Nouu okupili su se u ogromnom broju te krenuli s pjesmom i velikom bakljadom.

U takvoj pozadini do stadiona je stigao i autobus s Barceloninim igračima, ali pravi kaos nastao je kada je stigao i autobus Atletica.

On je u toj namjeri nastradao te mu je pritom razbijeno staklo.

Skupina huligana je, naime, raznim predmetima gađala autobus koji se provlačio, i to sve dok su u njemu bili igrači. Video možete pogledati OVDJE.