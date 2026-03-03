Ovi ljudi definitivno zaslužuju titulu cimera iz pakla: Neki prizori zaista su grozni
Ulazak u zajednički život s cimerom može biti odlično iskustvo, ali samo ako ste prije toga sigurni da dijelite slične navike i očekivanja. U suprotnom, umjesto sklada, svakodnevica se lako može pretvoriti u niz frustracija. Nije bez razloga poznata izreka da osobu najbolje upoznate tek kada počnete živjeti s njom.
Na svijetu, nažalost, ne nedostaje onih koje bismo bez zadrške mogli nazvati cimerima iz pakla - ljudi koji iza sebe ostavljaju kaos, ne poštuju tuđi prostor i svojim ponašanjem narušavaju mir doma.
Na popularnoj Reddit zajednici r/badroommates korisnici redovito dijele fotografije i priče o najgorim iskustvima sa sustanarima. Među objavama se mogu vidjeti prizori zatrpanih soba, razvaljenih vrata, uništenog namještaja i potpunog nemara prema prostoru u kojem žive.