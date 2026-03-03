Gore američke zastave, aktivirana upozorenja: Pogledajte gnjev, suze i eksplozije!

Četvrti je dan eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Zračni rat SAD-a i Izraela protiv Irana započeo je napadima na Teheran u subotu, u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, što je potaknulo iransku odmazdu protiv Izraela te raketne napade na arapske zemlje s američkim vojnim bazama diljem Bliskog istoka.

Iran i njegovi posrednici nastavljaju napadati američke saveznike u Zaljevu pri čemu je američko veleposlanstvo u Saudijskoj Arabiji pogođeno iranskim dronovima.

Osim napada na američku ambasadu u Saudijskoj Arabiji, u Kuvajtu su oružane snage reagirale na "val projektila i dronova" otkrivenih u zračnom prostoru Kuvajta, priopćio je Glavni stožer vojske u utorak ujutro.

U Bahreinu su se u utorak ujutro oglasile sirene, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova te zemlje.

Veliki udar na Bejrut

Upozorenja su rano u utorak aktivirana i u Izraelu, a rakete lansirane iz otkrivene su u nekoliko područja, priopćila je izraelska vojska. Izraelske zračne snage priopćile su da su u utorak rano presrele dvije bespilotne letjelice koje su prešle na izraelski teritorij iz smjera Libanona.

Stanovnike Bejruta još jednom su probudile eksplozije koje su odjekivale gradom. Izraelska vojska jutros je izdala naredbe za evakuaciju nekoliko područja u južnim predgrađima, nakon čega je uslijedilo više valova napada na ciljeve Hezbollaha. U galeriji pogledajte zastrašujuće kadrove razaranja u Bejrutu i Teheranu, ali i prosvjede šijta u Indiji te paljenje američkih zastava u filipinskoj prijestolnici Manilli.