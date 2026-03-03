Novi ispad Viniciusa: Izgubio živce na Bernabéuu i napravio kaos u završnici!

Getafe je priredio veliko iznenađenje na Santiago Bernabéuu i srušio Real Madrid usred Madrida. Bila je to njihova prva gostujuća pobjeda protiv “Kraljevskog kluba” nakon čak 18 godina. Trenutak odluke dogodio se u 39. minuti kada je Martin Satriano preciznim udarcem s dvadesetak metara matirao domaćeg vratara i utišao stadion.

Za Real je to drugi uzastopni kiks nakon remija s Osasuna, dok je Getafe CF upisao treću pobjedu u posljednja četiri kola. Madriđani su sada drugi na ljestvici, s četiri boda zaostatka za vodećom FC Barcelona, i očito gube korak u utrci za naslov.

🚨 Vinicius Jr and Militão vs Getafe’s Nyom after the game.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/x9Xml8ovKR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2026

Utakmica je bila izuzetno nervozna, sudac je pokazao čak deset žutih i dva crvena kartona. Među opomenutima se našao i Vinícius Júnior, koji je u 94. minuti zaradio nepotrebnu javnu opomenu. Nakon oštrog starta nad igračem Getafea pokušao ga je na silu podići s travnjaka, što mu je donijelo kaznu, a nervoza se nastavila i po završetku susreta kada je tražio raspravu s protivnicima.

Brazilac ponovno pokazuje koliko ga emocije lako ponesu. Iako je često ključna figura Reala, u odlučujućim trenucima sezone od njega se očekuje više smirenosti i kontrole.