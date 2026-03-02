Statelitske snimke otkrile razmjere razaranja: Iranci projektilom pogodili Dubai

Satelitske snimke kompanije Planet Labs otkrivaju neviđene razmjere razaranja nakon iranskih i američko-izraelskih napada u regiji Perzijskog zaljeva.

Podsjetimo, treći je dan sukoba na Bliskom istoku koji je započeo američko-izraelskim napadom na Iran. Teheran je ubrzo uzvratio balističkim projektilima napavši Izrael te američke vojne baze u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Jordanu.

U napadima je poginuo iranski ajatolah, Ali Hamenei i bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad.

Nekoliko Hrvata napustilo je Iran, dok je Veleposlanstvo već ranije evakuirano.