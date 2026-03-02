Ovi ljudi definitivno zaslužuju nagradu za najgore parkiranje ikad: Neki su baš pošteno fulali
Svi smo barem jednom stajali na parkingu i gledali u automobil parkiran preko dvije crte, ukoso, na mjestu za invalide ili nasred prolaza – i zapitali se isto pitanje: kako je ovo uopće uspjelo? Loše parkiranje postalo je mala urbana disciplina za sebe, a fotografije takvih “majstorija” redovito preplavljuju društvene mreže. Posebno je popularna Redditova zajednica r/BadParking, gdje korisnici iz cijelog svijeta dijele prizore koji istovremeno izazivaju nevjericu i smijeh. Ondje se mogu pronaći automobili ostavljeni nasred dva mjesta, parkirani tik uz vozačeva vrata susjednog vozila, na nogostupu, biciklističkoj stazi ili doslovno - preko pješačkog prijelaza. Neki su vozači očito precijenili svoje sposobnosti, dok su drugi, čini se, samo odlučili da pravila za njih ne vrijede.
Izdvojili smo 20 najgorih primjera s Reddita zbog kojih se s pravom možemo zapitati: tko im je dao vozačku dozvolu?