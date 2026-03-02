Bridget Jones, jesi to ti? Legendarnu glumicu mnogi više ne prepoznaju, pretjerala sa zahvatima

Renée Zellweger (55) rođena je u Teksasu, a glumu je zavoljela još tijekom studija, nakon čega se preselila u Los Angeles i postupno izgradila karijeru. Svjetsku slavu stekla je filmom Bridget Jones's Diary, dok je Oscare osvojila za uloge u Cold Mountain i Judy. Tijekom godina njezin privatni život, uključujući brak s Kenny Chesney, bio je često pod povećalom medija. Veliku pažnju izazvala je prije desetak godina kada su je mnogi jedva prepoznali na jednom događaju, što je potaknulo glasine o estetskim zahvatima i bolestima. Kako danas izgleda - pogledajte u našoj galeriji.