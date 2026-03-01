Brekalo oduševio Njemačku: Pogledajte što je napravio i kako je proslavio dva trenutka za pamćenje

U 24. kolu 2. Bundesliga, Hertha je u nedjelju na domaćem terenu svladala Nürnberg rezultatom 2-1, a junak susreta bio je bivši hrvatski reprezentativac Josip Brekalo. Brekalo je zabio dva gola i da stvar bude bolja s obje noge, prvi sa “slabijom”, lijevom nogom, a drugi u svom stilu, dribling na desno i udarac u suprotni kut.

Hertha je povela u 20. minuti kada je Brekalo najbolje reagirao nakon odbijene lopte i s nekih 16 metara preciznim udarcem lijevom nogom pogodio suprotni kut gola. OVDJE pogledajte taj trenutak.

Gosti su uspjeli izjednačiti preko Toma Baacka, no završnica utakmice ponovno je pripala hrvatskom krilnom igraču. U 88. minuti Brekalo se sjajno oslobodio čuvara na lijevoj strani i mirno pogodio drugi kut, čime je osigurao sva tri boda berlinskoj momčadi. OVDJE pogledajte taj gol.

Oba pogotka Brekalo je proslavio emotivno.

Za Brekala je to bila druga uzastopna utakmica na kojoj se upisao među strijelce, nakon što je u prošlom kolu zabio i protiv SC Paderborn. Nekadašnji član Dinama i Hajduka stigao je ove zime u Berlin bez odštete iz Real Ovieda.

Hertha se trenutačno nalazi na sedmom mjestu ljestvice i nastavlja borbu za povratak u elitnu Bundesligu. Kako bi zadržala izglede za promociju, momčad iz glavnog grada Njemačke mora se probiti barem do treće pozicije, koja donosi doigravanje za ulazak u elitni rang.

