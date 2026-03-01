Kaos nakon smrti ajatolaha: Pogledajte razmjere iranske odmazde u Izraelu

Snažna odmazda Irana krenula je nakon američko-izraelskog napada koji je započeo u subotu rano ujutro. Teheran je na napad odgovorio balističkim projektilima napavši Izrael te američke vojne baze u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Jordanu.

Nakon što je potvrđena vijest o smrti ajatolaha Alija Hameneija, Iran je na Izrael lansirao val projektila i bespilotnih letjelica, usmjerenih prema gradovima.

Izvještaji s terena potvrđuju eksplozije u Tel Avivu, Hebronu i Jeruzalemu. Iako izraelski sustav protuzračne obrane, poznatiji kao 'Željezna kupola', uspješno presreće većinu ciljeva, vojni izvori potvrđuju da sustav nije neprobojan. Zabilježeno je nekoliko izravnih pogodaka nakon što su pojedini projektili uspjeli probiti zaštitni štit.

Prema prvim službenim podacima koje prenose izraelski mediji, u napadima je poginula najmanje jedna osoba, dok je njih 20 ranjeno. Hitne službe su na terenu, a građanima je izdana stroga uputa da ostanu u skloništima do daljnjeg.

